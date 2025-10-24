Dragon Quest I & II HD-2D Remake poursuit sa campagne de lancement avec une toute nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoire. Square Enix y met en lumière les deux volets mythiques réunis dans cette compilation, qui revisite les fondations de la légendaire trilogie d’Erdrick avec le superbe rendu visuel en HD-2D, déjà popularisé par Octopath Traveler et Dragon Quest III HD-2D Remake.

Ce remake rassemble les deux premiers chapitres de la saga Dragon Quest, entièrement modernisés mais toujours fidèles à l’esprit original.

Dragon Quest I

Grâce aux exploits héroïques du légendaire Erdrick, le seigneur des Enfers fut vaincu, restaurant ainsi la paix sur les terres d’Alefgard. Mais ce répit ne fut que de courte durée : le redoutable Dragonlord s’est relevé, lâchant ses armées de monstres sur le royaume.

Vous incarnez le descendant d’Erdrick, dernier espoir du monde, et devrez vaincre ce nouvel ennemi pour sauver le royaume et ramener la lumière.

Le jeu prend place dans le monde d’Alefgard, forgé par la déesse Rubiss, où le héros croisera de nombreux personnages hauts en couleur et affrontera d’innombrables créatures mythiques.

Dragon Quest II

Des générations plus tard, la paix gagnée par Erdrick a permis à ses descendants de fonder trois royaumes prospères. Mais à nouveau, les ténèbres s’éveillent : une invasion monstrueuse replonge le monde dans le chaos.

Une nouvelle génération de héros — le Prince de Midenhall, le Prince de Cannock, la Princesse de Moonbrooke et, grande nouveauté de cette version, la Princesse de Cannock — s’allie pour défendre l’héritage d’Erdrick et affronter cette menace ancestrale.

Les joueurs pourront explorer un monde plus vaste, découvrir des villes et châteaux inédits, et naviguer librement à bord d’un navire pour étendre leurs explorations.