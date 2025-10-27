Two Point Studios Limited et SEGA Europe Ltd sont ravis de dévoiler MUZOO, le deuxième DLC pour Two Point Museum.

Dans ce nouveau DLC 100 % naturel, un nouveau musée dédié entièrement aux merveilles de la vie animale ouvre ses portes. Des experts animaliers partiront à la rescousse de créatures épatantes pour les guérir et les élever avant de les relâcher… tout en aidant le musée à se développer dans des directions inattendues.

Restez à l’écoute, de plus amples informations seront rapidement révélées sur la date de sortie et les mécaniques de jeu.

Mais ce n’est pas tout ! Two Point Museum sera également disponible sur Nintendo Switch 2 dès demain. L’expérience Two Point Museum sera disponible en intégralité à tous les conservateurs qui veulent découvrir la gestion de musée en toute liberté.