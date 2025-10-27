En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Two Point Museum, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 et en physique, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

En tant que conservateurs et conservatrices, votre tâche sera de concevoir et d’affiner vos propres musées dans le but de créer l’expérience ultime pour vos visiteurs. Envoyez des experts dans de lointaines expéditions afin d’élaborer de nouvelles expositions visant à créer du buzz pour des visiteurs avides de connaissances, qui s’attendent à de l’infodivertissement de premier ordre. Tout en vous assurant que vos expositions soient sûres, vos salles propres, votre personnel heureux… et en tenant les enfants éloignés des os de dinosaures.