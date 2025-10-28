Sorti en 2009, Plants vs. Zombie fait son arrivée sur Nintendo Switch 2, et voilà qui n’est pas pour nous déplaire… chez Nintendo-Town, nous étions fans à l’époque ! Et vous ? Le test ci-dessous a été réalisé sur Nintendo Switch 2.

À peine le titre lancé sur la console que nous replongeons aussitôt dans nos souvenirs de jeunesse : cette musique… cette musique, les amis ! Cette mélodie vient titiller nos émotions, et nous allons même jusqu’à chantonner quelques notes. La madeleine de Proust opère… mais il est important de nous ressaisir : le titre s’adresse aussi à tous les nouveaux joueurs qui découvrent le jeu pour la toute première fois. Sauront-ils être tout aussi amusés que nous l’étions à l’époque ?

La révolte des plantes

À l’ouverture du jeu, seul le mode aventure est disponible. Nous percevons néanmoins la présence de mini-jeux, d’énigmes et d’un mode survie. Voilà qui devrait retenir notre attention un peu plus tard… pour l’instant, replongeons-nous dans ce combat effroyable entre des plantes rebelles et des zombies revanchards (et attachants).

Le principe de Plants vs. Zombies : Replanted est assez simple : au cœur de votre jardin, vous disposez d’une ligne de vie sur le côté gauche de l’écran, tandis que la droite est réservée aux ennemis, qui apparaissent plus ou moins rapidement selon la difficulté du niveau. Le joueur décide en amont des plantes dont il pourra faire usage au cours du tableau à venir. Ce choix est capital puisqu’il cimente les capacités disponibles pour venir à bout des zombies. L’objectif ? Ne surtout pas laisser les zombies atteindre votre maison sur l’extrême gauche de l’écran.

Toute la stratégie de Plants vs. Zombies : Replanted repose sur le choix des plantes. Chacune d’entre elles requiert un certain nombre d’énergies avant d’être disposée (rares sont celles qui sont gratuites). Cette énergie est délivrée sous la forme de soleils : ces derniers tombent régulièrement du ciel, ou bien s’échappent des tournesols plantés dans votre jardin. Une fois récoltés, ils sont indispensables pour placer les prochaines plantes d’attaque (ou de défense) : le pisto-pois tire des pois sur les zombies, la bombe cerise explose tout sur son passage, la noix (que nous avons toujours prise pour une pomme de terre tant la ressemblance est frappante !) freine les ennemis le temps qu’ils la grignotent, le mordeur dévore les zombies mais se montre très vulnérable pendant sa digestion, etc. Le nombre de plantes disponibles est assez conséquent : les anciens seront enthousiastes lors de leurs retrouvailles, tandis que les nouveaux joueurs resteront à l’affût de la moindre nouveauté pour accroître leur panel d’attaques.

Au fil de la progression du jeu, le joueur doit faire preuve de toujours plus de stratégie : les environnements changent (la nuit, par exemple, seuls les tournesols délivrent les précieux soleils !) et demandent de plus en plus de vigilance et d’organisation (la piscine, au beau milieu du jardin, se voit envahie par des zombies sur des dauphins ou simplement munis d’une bouée de sauvetage !), et les ennemis sont de plus en plus coriaces (et fun).

Afin de l’aider dans la lourde tâche qui est la sienne, face à tant de zombies belliqueux, le joueur peut compter sur Dave le Dingo, qui n’est autre que le voisin. Ce dernier ira même jusqu’à ouvrir une petite boutique, avec des tarifs assez onéreux tout de même, afin d’offrir d’autres compétences non négligeables. Nous avons notamment fait l’achat d’un emplacement supplémentaire pour nos plantes : eh oui, vous ne pourrez sélectionner qu’un choix limité de graines à planter !

Si certains passages s’avèrent un peu plus complexes, Plants vs. Zombies : Replanted n’en reste pas moins un titre accessible. Sachez néanmoins que le mode Survie demande un peu plus de vigilance : aucune défaite n’est admise…

Toi tu vis, toi tu meurs

Plants vs. Zombies : Replanted offre la possibilité de jouer à deux : soit en versus, soit en coopération. Dans tous les cas, le fun est bel et bien présent, et nous avons été très agréablement surpris par le potentiel de ce mode multi. Son seul véritable défaut est qu’il se limite à deux joueurs, et surtout uniquement en local…

Commençons par la coop : chaque joueur sélectionne les graines de son choix. Une fois la partie lancée, c’est ensemble qu’ils vont devoir lutter contre l’invasion de zombies. La récolte de soleils est tantôt unique, tantôt en duo, où il convient de toucher ensemble de petits soleils jumelés. Un minimum de synchronisation est nécessaire, mais tout cela reste très accessible.

Le versus propose un peu plus de paramètres à moduler puisque, cette fois-ci, les deux joueurs vont jouer l’un contre l’autre. Le premier endossera la responsabilité des plantes, tandis que le second servira de guide aux zombies. Le mode de fonctionnement de ces derniers reste sensiblement calqué sur celui des plantes, avec les pierres tombales qui fabriquent régulièrement des cervelles (qui remplacent les soleils en monnaie d’échange). Le second joueur peut ainsi sélectionner quel zombie emmener au combat : plus le zombie est performant, plus il est coûteux. Son objectif reste inchangé : attaquer le jardin et atteindre la maison. Les plantes, quant à elles, doivent parvenir à détruire trois cibles dans le camp des zombies.

Plusieurs personnalisations sont disponibles dans ce mode versus : les plantes et les zombies peuvent être délivrés sans laisser le choix aux joueurs, ou bien ils peuvent être piochés uniquement dans les graines/ennemis déjà découverts. Un dernier mode de jeu permet de jouer avec tout le contenu du titre sans même l’avoir déverrouillé : chouette, mais nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas commencer par ce mode de jeu afin de conserver toutes les découvertes du titre.

Ces modes multijoueurs s’avèrent fun et efficaces. Les adeptes du titre seront ravis de pouvoir partager un moment ensemble, entre plantes et zombies. L’accessibilité aux « méchants » confère un peu plus de profondeur, ce qui n’est pas pour nous déplaire !

Tape Tape Zombies

Évoqué aux prémices de ce test, il est temps d’y revenir. Plants vs. Zombies : Replanted dispose de quelques atouts dans sa sacoche afin de retenir les joueurs qui clôtureraient un peu trop rapidement l’aventure. Mini-jeux, mais aussi énigmes (des mini-jeux avec un peu plus de stratégie) sont disponibles. Néanmoins, ces derniers ne sont pas accessibles à l’ouverture du titre : il convient de vaincre un joli florilège de zombies avant de pouvoir y jouer !

Ces mini-jeux sont assurément dans le même esprit que l’aventure : ZomBotanique, Bowling de noix, Zombie manchot… et bien d’autres à découvrir. Les développeurs ont fait preuve d’une certaine ingéniosité pour reprendre les mêmes ingrédients de leur titre mais avec quelques distinctions afin d’offrir aux joueurs tous ces mini-jeux.

Classés dans une autre catégorie, le titre compte aussi quelques énigmes : tantôt un jeu de vases qu’il va falloir briser avec intelligence afin d’en délivrer zombies ou plantes, tantôt l’emplacement stratégique des zombies pour atteindre la maison. Dans les deux cas, la progression est synonyme d’une difficulté accrue… atteindrez-vous les derniers niveaux ? Soulignons que les pièces remportées sont collectées dans votre besace et peuvent être utilisées chez Dave le Dingo. Fort bien !

Plantes et Zombies, encore et encore !

Si vous n’êtes toujours pas rassasiés de plantes et de zombies, sachez que le titre compte aussi un florilège de succès à déverrouiller (dont certains assez coton !) ainsi qu’un almanach qui regroupe l’ensemble des plantes et des zombies.

Nous obtenons dès lors un titre complet et assez ingénieux, prenant racine en 2009, mais qui n’a pas pris une seule ride. Si vous étiez adeptes hier, il y a fort à parier que vous retrouverez le même plaisir aujourd’hui ! Quant aux nouveaux joueurs, bonne découverte…

Avant de clôturer ce test, quelques mots sur sa qualité graphique. Le titre est le même que jadis, les zombies sont inchangés, les plantes sont identiques. Néanmoins, la remasterisation est passée par là, et nous avons pris un réel plaisir à malmener les zombies sous des couleurs vives et un visuel clairement agréable. Toute l’aventure est propre, sans ralentissement, charmante, nullement effrayante pour les plus jeunes, et l’humour reste omniprésent. Les quelques petits mots laissés par les zombies sont truffés de fautes d’orthographe grossières, avec un fond risible.

Plants vs. Zombies : Replanted est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix d’environ 20 euros.

Le saviez-vous ?

Une rumeur court… : certains zombies seraient allergiques aux noix. Ces derniers mourraient s’ils en consommaient, le tout avec une animation rigolote…

Nous n’avons jamais eu de zombie allergique au cours de nos parties, jusqu’à ce jour.

Et vous ?