Que vous soyez de véritables amateurs ou sincèrement peu adeptes de la cuisine, difficile de passer au travers : il faut bien manger pour vivre (et éviter l’inverse). Les technologies modernes offrent désormais toutes sortes de gadgets plus ou moins développés et coûteux afin de venir en aide aux plus frileux, ou tout simplement pour contenter les accros des touches, boutons et autres écrans. Mais avez-vous déjà imaginé faire la cuisine dans l’espace ? Poussons encore un peu plus la réflexion : comment organiseriez-vous la gestion d’un pseudo service de restauration rapide, perdus dans la galaxie ? Une question qu’il est assez rare de se poser… Et pourtant, nous allons tenter d’y répondre dans ces quelques lignes !

Développé par Blue Goo Games et édité par Kwalee, Space Chef promet une petite panoplie de genres en son sein : de la gestion bien sûr, mais aussi un peu d’action / RPG et même un soupçon d’exploration. Une jolie présentation qu’il nous tarde de vous présenter entre deux concoctions de cafards de l’espace.

Bienvenue à bord !

Tout débute par la personnalisation de son petit personnage. Aussitôt, nous sommes interloqués par les graphismes qui parviennent à allier finesse et rétro. En effet, ces derniers rappellent quelques dessins animés qui ont rythmé l’enfance des trentenaires (voire quadras… que le temps passe vite !) avec quelques détails loufoques et des couleurs franches. Nous adhérons, tout en soulignant bien entendu que la Switch est capable de bien plus. Le style n’en reste pas moins appréciable.

Notre héros désormais à notre image, nous voilà fins prêts pour notre arrivée dans l’espace. Nous débutons notre découverte en récoltant ce qui nous entoure, à commencer par un petit sac de graines. Ce dernier s’avère d’ores et déjà utile pour faire quelques plantations dans le bac de terre dédié dans la salle de vie. Nous ne savons pas bien où nous allons, mais nous y allons avec entrain !

À l’étage inférieur, tel un sous-sol peu engageant à ce stade de l’aventure, nous y découvrons quelques cafards qui s’aventurent sans vergogne au sol. Ni une ni deux, nous prenons notre fourchette géante pour les écrabouiller en deux coups. L’action se montre réactive mais il est nécessaire de prendre le coup de main. Les animations sont propres mais rappellent aisément ce que nous pouvions voir sous flash il y a de nombreuses années. Ce n’est donc pas vraiment dans cette catégorie que Space Chef va briller.

Après cette traque aux cafards, nous remontons au rez-de-chaussée afin de les cuisiner : un bon barbecue de blattes, ça vous tente ? La préparation s’effectue sous la forme d’un mini-jeu très simple accessible dès le plus jeune âge. Une fois grillés, les cafards peuvent être utilisées pour notre première recette. Tiens, nous venons justement de recevoir une commande !

Les premières minutes sur Space Chef comptent néanmoins un peu de tâtonnement. Soulignons dès à présent que le titre ne dispose malheureusement pas de la traduction française.

Premier vol !

Une fois les livraisons ouvertes (laissées au bon vouloir du joueur afin qu’il puisse se concentrer sur d’autres tâches s’il le souhaite), les demandes s’affichent au sommet de l’écran : le plat désiré et son commanditaire. L’objectif ? Livrer le bon mets à la bonne personne le plus rapidement possible. Pour cela, une fois la recette réalisée, direction le vaisseau pour s’envoler vers la bonne planète. Une petite carte générale est disponible mais sachez que vous allez tout de même devoir farfouiller un peu. Le vaisseau a tendance à se montrer glissant, mais vous prendrez vite le coup de main.

Chaque livraison permet de remporter quelques points de réputation : ne la négligez surtout pas ! Meilleure elle sera, meilleures seront vos commandes. Bien entendu, la livraison (sans fausse note et rapide) de plats plus recherchés et rares donne lieu à une augmentation de la réputation encore un peu plus marquée. En résumé, il va falloir trouver les recettes les plus ingénieuses afin de faire votre renommée dans la galaxie ! N’est pas grand chef des étoiles qui veut !

Le monde des étoiles

La collecte d’ingrédients atypiques repose sur une parfaite connaissance de l’ensemble des environnements présents sur la galaxie. Comme à l’accoutumée, il est nécessaire de progresser dans l’aventure (et dans votre réputation) afin de pouvoir accéder à l’intégralité des planètes.

Les phases d’exploration sont plutôt funs et permettent de conserver un certain attrait pour le titre : nous sommes toujours dans la surprise. Qu’allons-nous y trouver ? Quels combats allons-nous mener ? Quels ingrédients allons-nous ramener ? Afin d’être parfaitement sereins, nous ne pouvons que vivement vous recommander de bien vous préparer avant chaque exploration : à commencer par fermer le service de livraison. Vous ne pouvez pas être partout à la fois ! Deux jauges sont aussi capitales : votre barre de vie ainsi que votre énergie. Vous conviendrez qu’il est nécessaire d’être en bonnes forme et santé avant de s’évader sur une autre planète potentiellement dangereuse ! N’oubliez pas aussi de faire un peu de vide dans votre inventaire.

Les combats sont présents, mais comme énoncé un peu plus en amont de ce test, pas d’un grand intérêt. La barre de vie des ennemis se vide plus ou moins rapidement. Il est souvent préférable d’attendre d’avoir gagné en force et d’être doté d’une arme un peu plus évoluée avant de s’attaquer aux ennemis les plus rebelles. Toute cette progression s’effectue au fil de l’aventure tandis que le joueur travaille sur plusieurs tableaux : la cuisine et ses livraisons, l’exploration et enfin la création.

Cuisiner, créer, décorer…

Le menu latéral sur la gauche de l’écran permet d’accéder à quelques activités importantes : la cuisine en premier lieu (avec un panel important : des boissons aux soupes, en passant par les salades ou encore les desserts), dont nous avons déjà fait usage lors de nos premiers festins de cafards. La création, quant à elle, fourmille de nouveautés à découvrir, avec notamment de nouvelles armes et de l’équipement, sans oublier les accessoires pour la collecte ou le vaisseau. Les besoins en ressources et en ingrédients sont assez conséquents mais la progression est réelle. Une nouvelle arme permet par exemple d’être plus performant dans l’attaque, ce qui permettra de détruire de nouveaux ennemis afin de débloquer de nouveaux ingrédients pour confectionner de nouveaux plats (sacré cheminement). Classique, mais toujours efficace. Et addictif. Il est fréquent de ne pas s’arrêter de jouer simplement dompté par l’envie d’en découvrir davantage.

Comme son nom l’indique, il est aussi possible de décorer votre cadre de vie (et ce n’est pas du luxe tant l’espace est glauque à votre arrivée !). Cette fois-ci, il va falloir sortir le porte-monnaie : vous ferez bien vite le tour des décorations gratuites. Le plaisir de refaire tout son intérieur mérite bien cet effort.

À moins que vous ne préfériez recycler vos babioles… Le recyclage est en effet de la partie et vous trouverez très rapidement au début de votre partie la zone dédiée. Rapide et avec peu d’efforts, le joueur peut ainsi récupérer des ressources utiles en échange des débris qui jonchent l’espace. Nous vous avions prévenu que votre inventaire allait très vite se remplir surtout si vous prenez un malin plaisir à jouer les éboueurs de l’espace ! Soyez rassurés : il est possible de confectionner quelques coffres pour vous délester facilement.

… bref, vivre dans l’espace !

Le temps passe assez vite dans l’espace. Les journées se déroulent avec un véritable rythme circadien auquel vous n’êtes pas obligé de calquer votre rythme de sommeil. Néanmoins, sachez qu’il peut être important de vérifier la fréquence des livraisons afin de ne pas se retrouver à attendre penauds avec un monticule de plats sur les bras. Il serait dommage de gâcher la nourriture, bien qu’avec un brin d’organisation et de technologie (le réfrigérateur reste une bonne alternative pour la conservation des aliments), vous devriez limiter les dégâts. Les fortes demandes sont signifiées par quelques icônes, une aide bien pratique et utile pour organiser sa journée.

Space Chef fourmille de petites surprises que nous préférons taire, bien entendu. Le jeu suit un fil conducteur grâce à de nombreuses quêtes plus ou moins difficiles, de multiples rencontres et une radio qui vient régulièrement interférer dans votre quotidien. Les récompenses affluent à leur tour, citons pour simple exemple l’agrandissement de votre chez vous. Et l’Amour, est-il envisageable dans l’espace ? À vous de le découvrir…

Space Chef est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 12 euros environ.

Le saviez-vous ?

Dans l’espace, les astronautes peuvent assaisonner leurs plats avec du sel et du poivre. Mais ces derniers sont alors sous la forme liquide !