Le studio indépendant WayForward a profité de la présentation LRG3 2025 organisée par Limited Run Games pour dévoiler deux nouvelles annonces majeures : le développement du septième épisode de la série Shantae, ainsi que la sortie prochaine de Sigma Star Saga DX, version remasterisée du jeu culte sorti sur Game Boy Advance.

Shantae 7 – Le retour de la demi-génie

Après la sortie du précédent volet en août dernier, Shantae prépare déjà son grand retour avec un tout nouvel épisode inédit, actuellement en développement sous la direction du créateur et réalisateur de la série, Matt Bozon. Peu d’informations ont été révélées pour le moment, mais un visuel teaser a été présenté, montrant Shantae et sa rivale Risky Boots, toutes deux affichant un design revisité, notamment de nouvelles coiffures. Aucune plateforme ni fenêtre de sortie n’a encore été annoncée, mais WayForward promet de partager davantage de détails prochainement.

Sigma Star Saga DX – Le retour d’un classique mêlant RPG et shoot’em up

Véritable pépite rétro de 2005, Sigma Star Saga revient dans une version DX remasterisée pour Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC.

Développé à l’origine pour Game Boy Advance, ce mélange audacieux entre exploration RPG en vue du dessus et combats spatiaux à défilement horizontal fait peau neuve grâce au Carbon Engine de Limited Run Games, avec le portage assuré par Mighty Rabbit Studios.

Les joueurs y incarnent Ian Recker, un pilote de la Fédération terrienne infiltré chez les aliens du Krill Empire, menant une double vie pour tenter de sauver l’humanité. L’aventure propose :

Six planètes à explorer, remplies de dangers et de secrets ;

à explorer, remplies de dangers et de secrets ; Plus de 70 combinaisons d’armes (Gun Data) pour des batailles spatiales intenses ;

(Gun Data) pour des batailles spatiales intenses ; Des boss épiques, un pixel-art somptueux et plusieurs fins selon vos choix.

Cette édition modernisée inclut :

Une carte améliorée et un taux de rencontres aléatoires réduit ;

et un ; Un système d’expérience rééquilibré et des dialogues enrichis ;

et des ; De nouveaux points de sauvegarde et divers ajustements techniques pour plus de confort.

Une nouvelle bande-annonce dévoile également un titre musical inédit et plusieurs illustrations HD de bordure que les joueurs pourront sélectionner. Sigma Star Saga DX sortira début 2026 en version numérique, avec des précommandes physiques sur Nintendo Switch et PlayStation 5 prévues dans la même période.