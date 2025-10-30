Embarquez dans deux aventures intemporelles, créées avec des graphismes HD-2D stupéfiants, de nouveaux contenus et un gameplay amélioré

SQUARE ENIX a annoncé aujourd’hui la sortie de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake sur Nintendo Switch 2™, Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC avec Steam® et Microsoft Store pour Windows. Il marque la conclusion épique de la légendaire trilogie d’Elric, entamée l’année dernière avec le jeu acclamé par la critique : DRAGON QUEST III HD-2D Remake.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake comprend les remakes intégraux de DRAGON QUEST I et DRAGON QUEST II, qui se déroulent chronologiquement après les événements de DRAGON QUEST III HD-2D Remake, sorti en novembre 2024. Les joueuses et les joueurs pourront découvrir la conclusion palpitante et très réussie de la trilogie d’Elric grâce à ces deux aventures indépendantes épiques, remises au goût du jour avec un style graphique HD-2D, enrichies de scènes inédites et d’un gameplay plein de nouveautés. Sans compter un tout nouveau monde sous-marin entièrement explorable et un personnage joueur inclus dans DRAGON QUEST II, parmi de nombreux autres ajouts.

Dans DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE, les joueurs contrôlent les descendants d’Elric, le héros légendaire dont l’histoire est contée de génération en génération à la suite des événements de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE. Les joueurs pourront ainsi découvrir la suite de l’intrigue palpitante de ces jeux. Quant aux nouveaux joueurs, ils auront l’occasion de découvrir la nouvelle compilation, uniquement en numérique, de DRAGON QUEST- Pack trilogie d’Elric HD-2D, qui regroupe DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE et DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE en un seul produit.