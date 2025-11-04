L’éditeur Silver Lining Interactive a annoncé un partenariat avec The Outer Zone et 11 bit studios pour la sortie d’une édition physique de Death Howl sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, prévue pour le premier trimestre 2026. Décrit comme un jeu mêlant l’intensité d’un Souls-like à la profondeur stratégique d’un deck builder, Death Howl invite les joueurs à plonger dans un monde mystique où les frontières entre la vie et la mort s’effacent, porté par une atmosphère d’une beauté à la fois envoûtante et mélancolique.

L’histoire de Death Howl suit Ro, une chasseuse issue d’une humble tribu, brisée par la perte de son fils. Guidée par des voix venues d’un autre monde, elle entreprend un voyage désespéré dans le royaume des esprits, décidée à le ramener à la vie. Ce périple, empreint de douleur et d’amour, explore des thèmes universels tels que le deuil, la guérison et la résilience. Chaque rencontre et chaque combat reflètent le combat intérieur de Ro, dans une quête où la lumière et l’obscurité se confondent.

Sur le plan du gameplay, Death Howl combine construction de deck et combats tactiques au tour par tour sur grille. Les joueurs devront explorer des contrées hantées, récolter des ingrédients rares et fabriquer leurs propres cartes, véritables armes spirituelles contre les forces qui rôdent. Les totems chamaniques offrent de nouvelles capacités, tandis que les sorts de mêlée et à distance permettent de moduler son approche entre attaque et défense. Chaque carte créée influe directement sur la stratégie et sur les chances de survie face à un bestiaire d’esprits tourmentés et de boss imposants.

Le système de combat, exigeant et méthodique, pousse le joueur à réfléchir à chaque déplacement sur la grille. Anticiper les mouvements ennemis, gérer ses ressources et adapter son deck deviennent essentiels pour triompher dans des zones aussi évocatrices que la Forêt des ombres hurlantes ou les Prairies des mirages. L’équilibre entre tension et réflexion donne au jeu une identité singulière, à la croisée des genres.

L’ambiance visuelle et sonore joue un rôle central dans cette aventure spirituelle. Death Howl enveloppe le joueur d’une atmosphère poignante, faite de paysages brumeux, de murmures d’âmes et de mélodies éthérées qui amplifient l’émotion du récit. Au-delà de la difficulté et de la stratégie, c’est une histoire humaine et sensible qui s’esquisse : celle d’une mère affrontant l’impossible pour surmonter la perte et retrouver un sens à son existence.

Les collectionneurs et amateurs d’éditions physiques pourront précommander leur exemplaire de Death Howl dans les semaines à venir via Silver Lining Direct ou auprès de revendeurs partenaires. Chaque édition boîte inclura également la bande originale numérique, prolongeant l’expérience immersive de cette odyssée entre les mondes.