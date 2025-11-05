ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 vient de dévoiler son 7e DLC dans une nouvelle bande-annonce qui présente le Pack de personnages n° 7, « Pack Egghead – île du futur ». Le pack sera disponible le 21 novembre 2025, en même temps que les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 qui offriront des graphismes améliorés et des hordes d’ennemis encore plus impressionnantes.

Contenu du Pack de personnages n° 7 :

• Rob Lucci CP0

• S-Snake, l’un des Seraphim du Dr Vegapunk

• Jewelry Bonney, capitaine des Pirates de Bonney et membre de la Pire Génération

Le pack contient également une tenue alternative exclusive pour chaque personnage du Pack de personnages n° 7. Le Pack de personnages n° 8 sortira au début de l’année 2026. ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 le 21 novembre 2025.