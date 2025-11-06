Le célèbre jeu de simulation de vie dans l’Outback australien arrive sur Nintendo Switch avec un mode coopératif multijoueur, un ensemble de costumes exclusifs.

KRAFTON, Inc. et le développeur australien indépendant James Bendon ont annoncé aujourd’hui que Dinkum, le célèbre jeu de simulation de survie inspiré de l’Outback australien, est désormais disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch.

Après un lancement réussi sur PC, Dinkum propose désormais son aventure insulaire, cozy et aux possibilités infinies à un nouveau public de joueurs prêts à construire, cultiver et explorer leur propre coin de l’Outback, désormais accessible partout dans le monde.

UN SIMULATEUR DE VIE COZY, MAINTENANT DISPONIBLE SUR NINTENDO SWITCH

Dinkum invite les joueurs à construire leur vie dans le bush australien, où chaque jour apporte une nouveauté à découvrir. Les joueurs peuvent établir et personnaliser leur propre village et transformer une parcelle de nature sauvage en une ville florissante entourée de collines ondulantes, de forêts denses et de plages ensoleillées.

Qu’il s’agisse de cultiver des terres, d’élever des animaux, de pêcher dans les rivières ou d’exploiter des mines souterraines, Dinkum offre un mélange de simulation de vie relaxante et de gameplay de survie qui récompense la créativité et la curiosité. Les joueurs peuvent également explorer les nombreux biomes de l’île, en découvrir les secrets et se lier d’amitié avec des habitants hauts en couleur qui apporteront de la vie et du caractère à leur communauté en pleine expansion.

La version Nintendo Switch apporte des commandes optimisées, une UI et UX repensées pour jouer en mode portable, ainsi que des performances fluides en mode portable et en mode docké. Les joueurs peuvent profiter pleinement de l’expérience en mode multijoueur local ou en ligne, et construire et explorer ensemble l’Outback. Une démo gratuite est également disponible sur le Nintendo eShop pour tous les joueurs impatients de s’aventurer l’Outback.

D’UN DÉVELOPPEMENT INDÉPENDANT À UN SUCCÈS MONDIAL

Développé par le créateur solo James Bendon, Dinkum a d’abord été lancé en accès anticipé sur Steam en juillet 2022 avant de dévoiler sa version 1.0 en avril 2025. Depuis, le jeu s’est vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires dans le monde et affiche une note « Très positive » de 92 % sur Steam, témoignant de son charme, de sa profondeur et de la fidélité de sa communauté mondiale.

Dinkum a également été récemment nommé dans la catégorie « Meilleur jeu multijoueur » aux Unity Awards 2025, qui récompensent les meilleurs jeux développés avec Unity à travers le monde.

OÙ JOUER

Dinkum est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop, avec une démo gratuite pour tous les joueurs prêts à se lancer dans leur aventure dans l’Outback. Des éditions physiques du jeu seront également commercialisées dans certains territoires après la sortie digitale, à une date ultérieure.