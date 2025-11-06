Nintendo a publié une nouvelle bande-annonce de 7 minutes pour Kirby Air Riders, offrant un large aperçu du jeu et de ses principales mécaniques. Pour l’instant, la vidéo est uniquement disponible en japonais.

Ce trailer présente de façon condensée le contenu du jeu, les différents modes de course, ainsi que les nombreux personnages et véhicules disponibles. Bien que Masahiro Sakurai, le célèbre créateur de Super Smash Bros. et du Kirby Air Ride original sur GameCube, ait déjà longuement montré le titre lors de plusieurs Nintendo Directs, cette vidéo se veut une synthèse claire et rythmée de tout ce qu’il faut savoir avant sa sortie.

Présentation du jeu

Kirby Air Riders reprend le concept du classique Kirby Air Ride sorti sur GameCube, en le modernisant pour la Nintendo Switch 2. Ce nouvel épisode propose des courses et des affrontements ultra-dynamiques dans les airs et au sol, avec une jouabilité toujours aussi accessible et rapide.

Le principe est simple : choisissez votre pilote, sélectionnez votre machine, puis partez affronter vos rivaux dans des courses ou des batailles d’arène effrénées. Le gameplay repose sur un système de Boost Charge, qui permet de freiner, déraper pour prendre les virages, et relâcher une poussée explosive une fois la jauge remplie.

Personnages et machines

Le jeu permet d’incarner une large sélection de personnages emblématiques :

Kirby , bien sûr, mais aussi Meta Knight , Roi Dadidou ou encore Magolor (issu de Kirby’s Adventure Wii).

, bien sûr, mais aussi , ou encore (issu de Kirby’s Adventure Wii). Côté véhicules, on retrouve la Warp Star, la Wheelie Bike, le Chariot, et bien d’autres encore.

Chaque machine offre un maniement unique, et chaque personnage dispose de statistiques propres ainsi que de Compétences Spéciales. Kirby, fidèle à lui-même, peut aussi copier les capacités de ses adversaires pour obtenir un avantage pendant la course ou les combats.

Autres nouveautés et contenu

Un nouveau spot publicitaire de 30 secondes, accompagné d’une chanson inédite et entraînante, a également été diffusé pour célébrer l’arrivée du jeu.

Kirby Air Riders marque le grand retour de la série sur consoles Nintendo, plus de vingt ans après la sortie de Kirby Air Ride sur GameCube. Avec sa direction artistique colorée, son rythme arcade frénétique et ses mécaniques repensées pour la Switch 2, ce nouvel opus s’annonce comme un hommage moderne au classique original.

Kirby Air Riders sortira le 20 novembre 2025 exclusivement sur Nintendo Switch 2.