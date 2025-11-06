Le créateur de Disgaea revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau projet pour le moins inattendu : un RPG d’action musical au ton déjanté et à la direction artistique flamboyante. Etrange Overlord, fruit de la collaboration entre NIS America, Gemdrops et BROCCOLI, sortira en 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (Steam). Le jeu sera distribué en France par Microids Distribution France.

Signé Sohei Niikawa, créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure, ce nouveau titre s’annonce comme un mélange unique d’action frénétique, d’humour surréaliste et de mécaniques originales.

Accusée à tort d’avoir assassiné le roi, Étrange von Rosenburg est exécutée sans ménagement… pour mieux se réveiller en enfer. Loin de se laisser abattre, cette fille de duc passionnée de sucreries décide tout simplement de prendre le contrôle du royaume infernal ! Le ton est donné : Etrange Overlord promet une aventure riche en humour, émotions et excentricité.

Les joueurs suivront Étrange dans un périple au rythme effréné, mêlant exploration, gestion de subordonnés et combats musicaux spectaculaires.

L’une des grandes particularités du jeu réside dans son système de « voie tournante », une mécanique qui fait circuler objets, bonus, ennemis et même personnages tout autour de la scène. Il faudra apprendre à tirer parti de ce chaos organisé pour maximiser les attaques et esquives lors des affrontements.

Le jeu proposera également un mode multijoueur séparé, jouable de 2 à 4 joueurs, permettant de relever des niveaux d’action intenses en coopération.

Les personnages hauts en couleur du jeu ont été dessinés par Shinichiro Otsuka, connu pour son travail sur Re:Zero – Starting Life in Another World. Ce style visuel, combiné à l’esthétique infernale et humoristique du titre, donne à Etrange Overlord une identité forte et immédiatement reconnaissable.

Les amateurs de JRPG y retrouveront l’esprit des productions NIS : des dialogues savoureux, une galerie de personnages aussi attachants qu’excentriques, et une ambiance décalée qui contraste avec les thématiques plus sombres de l’enfer.

Etrange Overlord ne se contente pas de proposer de l’action : il s’agit également d’un RPG musical, ponctué de numéros chantés et de séquences humoristiques. Même en enfer, Étrange compte bien « vivre sa meilleure vie » dans une histoire pleine de rebondissements et de séquences théâtrales.

NIS America a également confirmé la sortie d’une Édition Limitée, dont les détails seront révélés le jeudi 13 novembre. Celle-ci devrait s’accompagner de bonus physiques et musicaux, comme le veut la tradition de l’éditeur.