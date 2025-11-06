Terminez une mission secondaire EX après avoir fini le scénario principal du jeu pour croiser ce Pokémon fabuleux.



Avec ce Pokémon fabuleux à vos côtés, vous allez briller de mille feux à Illumis ! À compter du 6 novembre 2025, vous pourrez ajouter le Pokémon fabuleux Diancie (de type Roche et Fée) à votre équipe dans Légendes Pokémon : Z-A. Ce jour-là, vous pourrez obtenir une Diancite via Cadeau Mystère. Cette Méga-Gemme vous donnera accès à la mission secondaire spéciale « Un scintillement sans pareil », disponible une fois le scénario principal du jeu terminé.

Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer votre Diancite :

Ouvrez le menu principal et sélectionnez « Jeu en ligne ». Sélectionnez « Cadeaux Mystère ». Sélectionnez « Via Internet » pour recevoir votre Diancite. N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Une fois que vous aurez récupéré la Diancite, allez à l’Agence Beladonis et parlez à Gribouille, le Psystigri de la détective Millie : il s’intéressera à votre Diancite. Faites équipe avec lui pour vous rendre à l’endroit où se trouve Diancie. N’oubliez pas de faire tenir la Diancite à votre nouveau Pokémon fabuleux pour que ce puissant Pokémon méga-évolué fasse partie de votre équipe !