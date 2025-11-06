Numskull Games, le développeur indépendant Hero Concept et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que This is FIne: Maximum Cope sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 au printemps 2026. This Is Fine: Maximum Cope est un jeu d’aventure metroidvania dessiné à la main, inspiré du célèbre meme « This is Fine ». Vous incarnez Question Hound, un petit chien poli prisonnier de son subconscient en pleine spirale.

Explorez cinq mondes surréalistes et déjantés, inspirés de vos émotions les plus inconfortables (comme cette fois où vous avez répondu à un signe de la main qui ne vous était pas adressé). Affrontez vos démons intérieurs et débloquez des pouvoirs, des bonus et juste assez de café pour tenir le coup.

Caractéristiques :

Cinq mondes surréalistes : explorez des niveaux inspirés par l’humiliation, la peur, l’échec, la perte et le regret, chacun offrant une atmosphère et des défis uniques.

Six boss et capacités : affrontez des manifestations colossales et améliorez vos compétences pour accéder à des zones auparavant inaccessibles.

Une multitude d’objets à collectionner : découvrez 28 objets uniques et débloquez 27 bonus en maîtrisant votre voyage au cœur de l’esprit.

Un style graphique cartoon vibrant : des graphismes dessinés à la main et une animation fluide donnent vie à un monde torturé et angoissant.

