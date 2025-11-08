S’il y a bien une série où on pourrait dire « c’est normal au Japon ! » dans le domaine du jeu vidéo, on pourrait facilement mettre la licence Katamari dans le top 3. Et le studio RENGAME vient de nous offrir son dernier opus : Once Upon a Katamari sur Nintendo Switch. Plongeons ensemble dans cet univers loufoque qu’est Katamari et voyons voir quelles étrangetés les développeurs nous ont offertes.

Recréons l’univers !

Dans ce nouvel opus, vous êtes aux commandes du prince, qui a pour mission de recréer des étoiles, sous la tutelle du roi du cosmos. Pour cela, vous allez devoir utiliser un katamari, sorte de boule ultra collante. Le but va être de faire grossir cette boule en enroulant tout ce qui se trouve autour de vous pour la faire grossir telle une boule de neige, et lorsque celle-ci aura atteint une taille suffisamment grande, le roi du cosmos la transformera en étoile. Vous allez devoir vous balader entre plusieurs époques pour aider divers habitants, humains ou animaux, en effectuant des quêtes pour eux afin de créer un maximum d’étoiles.

Toute la narration est servie dans un emballage que n’auraient pas renié les joyeux loufoques à base de blagues potaches et de calembours étranges. Bien sûr, tout l’humour du titre est purement japonais, donc soit on apprécie, soit on y reste insensible.

Roulé boulé

Vous dirigerez le prince aux commandes de sa boule. Pour diriger la boule, il faudra utiliser les 2 sticks en même temps. Si vous souhaitez aller tout droit, il faudra pousser vos 2 sticks vers le haut. Pour aller sur les côtés, il faudra mettre les 2 sticks sur les côtés et pour aller en arrière, les 2 sticks vers le bas. Pour tourner la caméra, il faudra mettre vos 2 sticks dans des directions opposées. Pour mettre le prince de l’autre côté de la boule, on peut appuyer sur les 2 sticks en même temps et vous pourrez sprinter en alternant haut et bas sur les 2 sticks de manière simultanée. Le gameplay peut être un peu déroutant à la première prise en main, mais on s’y fait très rapidement et cela devient très instinctif de faire rouler notre katamari. La caméra par contre peut être un peu génante par moment, surtout lorsqu’on se retrouve contre un mur.

L’objectif principal sera d’enrouler des objets de plus en plus gros et pour cela, vous devrez enrouler des objets à votre taille pour faire grossir votre boule . Plus celle-ci est grosse, plus vous pourrez enrouler des objets, des humains ou des animaux de plus en plus gros.

Plusieurs objectifs vous seront proposés par carte : créer le katamari le plus gros en un certain temps, atteindre une taille précise le plus rapidement possible, enroulez X objets particuliers… Les objectifs changent régulièrement et ne laissent pas la place à une certaine monotonie. Selon la taille ou le temps mis dans la mission, votre rang sera compris entre D et S. Dans chaque mission, vous trouverez divers collectibles à enrouler, tels que des cousins du prince que vous pourrez jouer, des accessoires pour personnaliser votre personnage ainsi que 3 couronnes. Ces couronnes sont importantes pour pouvoir avancer dans le jeu. A chaque fois que vous terminerez un niveau, vous gagnerez un jeton du roi et des défis supplémentaires pour celui-ci qui vous offriront aussi des jetons si vous les complétez. Ces jetons vous serviront pour alimenter un gacha afin de gagner plus d’éléments de personnalisation pour votre personnage.

Un mode multijoueur est présent : le katamari ball. Votre objectif sera d’enrouler un maximum d’objets et de les offrir à une soucoupe volante pour gagner des points dans un temps limité. Vous avez la possibilité d’enrouler vos adversaires si ceux-ci sont plus petits que vous. Cependant, plus votre katamari sera gros, moins il bougera vite dans ce mode. Il faut donc jouer stratégiquement : est ce que vous allez enrouler un maximum d’objets et aller à la soucoupe une seule fois ? Ou alors, faire de petits enroulements et allez plusieurs fois à la soucoupe ? C’est à vous de décider.

Les niveaux dans l’ensemble sont plutôt courts, comptez 16 minutes pour le plus long et 1 minute pour le plus court. Pour terminer le jeu principal, comptez un peu moins de 6 heures, ajoutez 3 à 4 heures pour le terminer à 100% (toutes les couronnes, les cousins, les cadeaux, les défis et rang S de chaque niveau).

Côté visuel, on retrouve le design plutôt low-poly des divers environnements aux objets. Ça peut paraître un peu daté pour un jeu de 2025 mais cette patte graphique est la DA type de la licence depuis la PS2. Les environnements sont assez lisibles et on arrive à estimer assez facilement la taille des objets pour savoir si on peut les enrouler de suite ou devoir grossir encore pour les enrouler plus tard. Selon les époques, les divers détails sont plutôt bien trouvés, comme des grands philosophes de l’époque de la Grèce antique, mais licence « wtf Japon » oblige, on peut avoir des anachronismes ou des personnages imaginaires qui peuvent faire sourire comme voir un clone d’Ultraman à l’époque du Japon féodal.

Pour la musique, elle est l’image du jeu : complètement loufoque ! On peut avoir de la musique assez classique, des chansons dans le style des groupes de J-Pop. Mention spéciale à la chanson entièrement en français (Katamari Damacy par Clémentine si vous souhaitez l’écouter sur des plates-formes de streaming audio) qui a le cliché de l’accordéon avec une voix douce et des paroles très niaises mais qui est très entraînante et reste facilement dans la tête.

Quand au sound design, chaque objet a son petit bruit lorsqu’il se fait enrouler, du bruit de la pièce, en passant par les cris de dinosaures ou les cris d’effroi des humains, ce qui est plutôt gratifiant au fur et à mesure qu’on enroule !

Le test a été réalisé sur Nintendo Switch 2, sur cette console, le jeu est extrêmement fluide et pas de lag constaté, malgré le nombre d’objets à afficher lorsque la boule est très grosse.