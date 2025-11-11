All Hands on Deck est un nouveau jeu coopératif pour les utilisateurs de Nintendo Switch. Développé par deux studios néerlandais, Studio Mantasaur et Wikkl, l’expérience débarque dans une année 2025 chargée en jeux coopératifs, entre Split Fiction et la nouvelle édition d’Overcooked! 2. Que nous donne ce titre, disponible depuis le 11 novembre 2025 sur l’eShop au prix de treize euros ?

Un concept intéressant…

All Hands on Deck nous emmène dans une garderie où les peluches des enfants ont disparu ! Nous incarnerons les mains (« Lefty » et « Righty ») de ces bambins à la recherche de ces précieux bouts de tissu.

Le concept et la prise en main sont plutôt simples. Nos deux personnages sont des mains et sont donc capables de faire des « choses de main ». Sur le papier, le jeu propose une expérience basée sur « pierre – feuille – ciseaux ». En réalité, nous sommes dans un platformer / jeu de réflexion coopératif assez classique, que ce soit dans ses mécaniques ou ses résolutions.

Dans la plupart des niveaux que les développeurs nous proposent, nous allons nous retrouver face à des difficultés que nous devrons franchir en équipe. Le jeu mélange à la fois les phases de platformer, où nous devrons être agiles à deux pour aller d’un point A à un point B, comme les phases plus réflexives, où nous devrons réfléchir ensemble pour trouver comment surmonter la difficulté.

Nous allons, par exemple, avoir une circulation dense qu’il faudra réguler en déplaçant intelligemment les feux de signalisation placés dans le décor. Nous aurons aussi, dans le premier monde, une pince qui s’étire et permet d’atteindre des zones inaccessibles. À nous de l’utiliser intelligemment pour franchir les obstacles proposés.

Le jeu se décompose en plusieurs niveaux et mondes. Chaque niveau tente d’apporter de petites variations de gameplay, tandis que chaque monde a son propre univers visuel et ses propres mécaniques.

Dans chaque niveau, en plus des difficultés à surmonter, nous pouvons collecter des pièces qui nous permettront d’acheter des objets cosmétiques assez amusants pour nos mains. Les amoureux du complétionnisme auront aussi à récupérer des boutons (deux par niveau) ainsi que des pièces de puzzle (en temps limité).

All Hands on Deck est un jeu intéressant mais finalement classique et techniquement raté. L’expérience est sympathique, avec une belle durée de vie, mais elle n’apporte rien de nouveau dans l’univers du jeu coopératif.

Certaines phases sont amusantes, et nous avons pris du plaisir à nous déplacer avec les pinces, à trimballer notre compagnon d’infortune à droite à gauche, avec les échecs qui vont avec. Les énigmes, quand elles sont logiques, sont agréables à résoudre.

Le deuxième monde, malgré les problèmes techniques que nous vous énoncerons après, est sympathique. Nous avons aimé lancer les billes et nos mains dans des lance-pierres, et les mécaniques sont mieux réussies que celles du premier monde.

… Mais une technique désastreuse

Les quelques à-côtés proposés par le jeu sont amusants, comme le casque de chantier à mettre sur sa tête, les canards à plastique à presser ou encore le panier de basket dans le hub (même si la possibilité de dunker ou de faire un alley-oop – pour un jeu coopératif – aurait été un bonus exceptionnel). Les cosmétiques apportent aussi un petit plus divertissant.

Malheureusement, All Hands on Deck a aussi des défauts marqués qui gâchent l’expérience. La maniabilité, le level design ainsi que la technique laissent à désirer et rendent l’expérience parfois très frustrante.

L’emplacement des touches est étonnamentt mal placé, ce qui nous amène, même après plusieurs sessions, à nous tromper dans des moments clés. Certaines manipulations sont inutilement complexes et nous apportent une difficulté inutile. Nous avons régulièrement grincé des dents à cause de cette sensation de complexité, due au choix des touches sur la manette.

La technique, elle aussi, est poreuse. Même si les éditeurs nous ont gentiment fourni un guide des bugs présents dans le jeu, nous avons connu un très (très) grand nombre d’approximations qui n’étaient pourtant pas déclarées dans le guide. Nous avons eu (pour ne citer qu’eux) des personnages qui traversent les murs, des objets qui se bloquent mystérieusement pour un joueur mais pas pour l’autre, ainsi que des passages douteux, où, pour être honnêtes, nous n’avons pas réellement compris ce qui s’était passé. La caméra est parfois aussi peu pratique et nous gêne.

Cette technique (dont nous surveillerons les patchs à la sortie) ratée se combine à un level design parfois peu inspiré. Le jeu offre des énigmes aux solutions parfois alambiquées, peu claires, où nous avons l’impression de réussir plus par chance que grâce à nos talents de réflexion.

Nous restons très souvent bloqués sans savoir ce qu’il faut faire ni où il faut chercher. Le jeu n’offre aucune indication claire à se mettre sous la dent. Les nouvelles mécaniques ne sont pas expliquées, et nous passons énormément de temps à chercher une solution sans savoir qu’il existe d’autres possibilités non mentionnées par le jeu. Ces situations diminuent largement le plaisir procuré, alors qu’un bouton « astuce » aurait pu être très utile pour ce genre de phases.

Toujours dans cette litanie, nous regrettons aussi les occasions que manque All Hands on Deck. Il y a un réel décalage entre le concept annoncé sur l’eShop, qui nous promet un gameplay basé sur « pierre – feuille – ciseaux » et la réalité. Là où nous aurions pu avoir des mécaniques intelligentes, nous avons finalement quelques actions qui sont peu intéressantes.

Pour un résultat décevant

En mode ciseaux, notre main peut découper quelques objets du décor et des câbles. En mode pierre, nous détruisons des caisses. Et le mode feuille est juste le mode normal, qui n’apporte rien hormis la possibilité (certes amusante) de faire parfois des « high-fives ». C’est dommage, car il y avait vraiment quelque chose à faire, et le jeu s’avère finalement être une expérience très « classique » dans les faits.

La durée de vie est conséquente pour le prix de treize euros… mais nous ne sommes pas vraiment capables de vous aiguiller à ce sujet. Nous avons perdu énormément de temps à cause des problèmes techniques énoncés, et nous avons bouclé certains niveaux en une dizaine de minutes sans encombre, tandis que nous sommes parfois restés plus de vingt minutes sur une seule difficulté. Le tarif semble malgré tout intéressant pour le contenu proposé, même si la qualité dépendra du suivi des développeurs et des patchs à venir. Croisons les doigts.

En termes de graphismes, le jeu est visuellement sympathique, mais pas non plus exceptionnel. Le monde enfantin est agréable, mais les niveaux dans chaque monde se ressemblent énormément, et ce manque de variété finit par donner une sensation de redondance. Le jeu est parfois un peu flou, avec un aliasing prononcé quand les deux mains s’éloignent trop.

La bande-son n’est pas exceptionnelle, mais elle fait le travail. À vrai dire, nous avons été obligés de retourner sur le jeu en écrivant le test, car elle nous était sortie de la tête. Nous nous sommes pourtant attelés à la tâche très peu de temps après la fin de l’expérience… Malgré tout, la musique, même si elle est oubliable, se suit sans nous gêner dans notre réflexion. Quelques sons nous font sourire, comme le couinement du canard en plastique.

Nous vous joignons une vidéo de près de quarante minutes d’expérience sans le moindre commentaire, prise au début de l’aventure, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.