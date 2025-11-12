Astrolabe Games et 91Act, sous la supervision d’Arc System Works, annoncent la sortie mondiale de BlazBlue Entropy Effect X, un tout nouvel épisode d’action roguelike inspiré de l’univers emblématique de BLAZBLUE. Le titre arrivera simultanément sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S le 12 février 2026.

Déjà disponible en précommande sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop, BlazBlue Entropy Effect X bénéficiera également de versions physiques sur PS5 et Switch, distribuées dans plusieurs régions du monde.

Développé par le studio chinois 91Act, connu pour son expertise dans le jeu d’action 2D, le projet est directement supervisé par Arc System Works, garantissant la fidélité artistique et mécanique de la licence. On y retrouvera Naoto Kurogane et d’autres visages familiers issus de la saga, accompagnés d’un scénario inédit.

Un roguelite d’action dans l’univers de BlazBlue

BlazBlue Entropy Effect X conserve l’essence visuelle et technique de la série tout en y intégrant une approche roguelite moderne. Avec des graphismes 2D de haute volée, des animations spectaculaires et un système de combat fluide et nerveux, le jeu promet une expérience exigeante et rythmée. Les joueurs pourront incarner une large sélection de personnages jouables, chacun doté de compétences et de styles de combat uniques.

L’aventure se déroule dans un mystérieux laboratoire, où une poignée de scientifiques luttent pour sauver un monde en voie d’effondrement. Sous la direction du docteur Mercurius, ils lancent une expérience désespérée visant à collecter des “fragments de possible”, des données capables d’empêcher la destruction de leur réalité.

Ces fragments flottent dans la Mer des possibles, une dimension au-delà du réel. Le joueur incarne Ace, le seul être capable d’y plonger. Guidé par les chercheurs, il explore ces mondes instables, affronte des ennemis puissants et découvre peu à peu les secrets de l’Azur et du projet qui le lie à la survie du monde.

Deux éditions disponibles

Le jeu sera proposé en Édition Standard (24,99 €) et Édition Deluxe (34,99 €). Cette dernière inclura :

Le jeu complet

Deux ensembles de couleurs exclusifs (BLAZBLUE [De l’autre côté] et BLAZBLUE [X-File]) pour 14 personnages

La bande originale complète (91 pistes réparties sur 5 volumes)

4 avatars chibi à collectionner

L’édition Deluxe offre également la possibilité d’obtenir ultérieurement ces bonus sous forme de DLC séparés.