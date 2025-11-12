Les fans peuvent désormais précommander les versions physique et numérique du jeu !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le studio de développement Team NINJA ont annoncé la sortie mondiale de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, le remake du classique du jeu vidéo japonais d’aventure horrifique, pour le 12 mars 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®. En célébration de l’ouverture des précommandes*, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, accompagnée de nouvelles informations sur les améliorations graphiques et les nouvelles fonctionnalités qui attendent les fans.

*Les précommandes Nintendo Switch™ 2 commenceront à une date ultérieure.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est un remake intégral du deuxième volet de la série FATAL FRAME (PROJECT ZERO), initialement sorti en 2003. Le titre a bénéficié d’une refonte complète afin d’offrir une expérience envoûtante, magnifiquement renouvelée grâce à des graphismes, des sons et des commandes modernisés.

Les améliorations graphiques offriront un plus grand niveau de détail avec des textures retouchées et des contrastes saisissants entre ombres et lumières, créant une atmosphère encore plus inquiétante et réaliste. La partie audio a été retravaillée afin d’offrir une spatialisation sonore qui plongera les joueurs au cœur de l’action, leur permettant ainsi de vivre une expérience plus authentique. La présence des spectres se fera entendre et ressentir avec une intensité sans précédent, et des esprits vengeurs pourront également apparaître aux moments les plus inattendus, tentant d’attraper la main du protagoniste lorsqu’il s’apprête à saisir un objet, ou surgissant de l’ombre. Il faudra réagir rapidement pour échapper à ces attaques. En cas d’échec, le personnage subira des Dégâts de pouvoir spirituel, déclenchant un combat intense.

L’emblématique Camera Obscura, une fonctionnalité phare de la franchise FATAL FRAME, a également été remaniée afin d’offrir une expérience plus intense et plus riche lors des combats et des phases d’exploration. Les joueurs pourront toujours attaquer les esprits vengeurs en prenant des photos, mais en réussissant à faire la mise au point sur la cible, davantage de dégâts lui seront infligés. Si les dégâts infligés dépassent un certain seuil, il sera possible d’activer le mode Instant fatal, permettant pendant un court laps de temps d’infliger des dégâts considérables avec un seul cliché. Il faudra donc faire preuve de précision et choisir le moment idéal pour réussir la photo parfaite.

Les fans pourront également déclencher un Cliché fatal en prenant une photo au moment idéal, ce qui interrompra l’adversaire et l’étourdira. En réussissant un Cliché fatal pendant un Instant fatal, les joueurs et joueuses déclencheront un Moment fatal, courte période durant laquelle il sera possible d’enchaîner les clichés afin d’infliger d’importants dégâts.

Afin d’affronter les spectres tapis dans les ombres du village de Minakami, les joueurs pourront s’appuyer sur les nouvelles fonctions de la Camera Obscura, comme la mise au point, le zoom et les filtres. En activant les points de mire affichés à l’écran, il sera possible de faire la mise au point sur la cible, les dégâts infligés aux spectres augmentant avec le nombre de points de mire activés. La fonction de zoom permettra d’attaquer un spectre à distance tout en restant à couvert et invisible, mais également d’attaquer plusieurs cibles à la fois en effectuant un zoom arrière. Le zoom de la Camera Obscura sera également utile aux joueurs et joueuses lors des phases d’exploration, en leur permettant de photographier des objets spécifiques.

Enfin, les filtres aideront les fans à percer les mystères qui les entourent en utilisant un filtre adapté à la situation ou aux esprits vengeurs rencontrés. Parmi les différents filtres disponibles, le filtre Clairvoyance permettra d’augmenter la distance de prise de vue au combat ou de reproduire des actions passées lors des phases d’exploration en exploitant les souvenirs résiduels.

En plus de ces nouvelles mécaniques de jeu, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE introduira de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de tenir la main de Mayu afin de restaurer la Santé et le Pouvoir spirituel du personnage joué. Toutefois, si Mayu se trouve en danger, elle risque de trébucher et de tomber, et aura besoin de l’aide de Mio pour se relever. Les joueurs pourront également collectionner des talismans à équiper pour bénéficier de différents effets. Ils auront la possibilité d’en équiper davantage en augmentant la capacité de leur Sac de talismans.

Les fans peuvent désormais précommander la Digital Deluxe Edition, qui comprend le jeu de base, la bande-son numérique et l’artbook numérique, ainsi que l’ensemble bonus Digital Deluxe incluant le Talisman de luxe et des tenues pour Mio et Mayu**. Une mise à niveau Digital Deluxe est également disponible séparément. Les joueurs et joueuses qui achèteront une version physique ou numérique du jeu avant le 25 mars 2026 recevront les bonus du premier acheteur suivants : le Talisman esprit vengeur, l’Accessoire de cheveux pivoine (rouge) / Accessoire de cheveux pivoine (bleu), et le Kimono (rouge) / Kimono (noir).

Tous ceux qui précommanderont le jeu en version numérique avant le 12 mars 2026 recevront en bonus le Talisman spirituel, les Oreilles de chat (blanches) / Oreilles de chat (noires) ainsi que les tenues Papillon écarlate – Mio (jeu d’origine) / Papillon écarlate – Mayu (jeu d’origine), inspirées des tenues du jeu d’origine.

La sortie de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est prévue pour le 12 mars 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Windows via Steam®. Le jeu inclura des voix en japonais et des textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien.

Les précommandes numériques en UAE, Australie et Nouvelle Zélande seront disponibles à une date ultérieure. Les joueurs peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur PlayStation® 5, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam® et recevront une notification lorsque les précommandes seront ouvertes dans leur pays.

**Tenues incluses : Gants en dentelle (blancs) / Gants en dentelle (noirs), Robe gothique japonaise (aile gauche) / Robe gothique japonaise (aile droite).