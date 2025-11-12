Le DLC majeur sortira le 22 janvier 2026 !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont dévoilé de toutes nouvelles informations concernant leur jeu d’action tactique DYNASTY WARRIORS: ORIGINS. Comme annoncé précédemment, un DLC majeur sera disponible le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®.

Le DLC Visions de quatre héros propose des histoires inédites axées sur quatre héros dont les récits n’avaient pas été explorés dans DYNASTY WARRIORS: ORIGINS : Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao et Lu Bu. Ces histoires sont présentées sous forme de scénarios « Et si ? » qui permettront aux joueurs de découvrir de nouvelles facettes de ces héros légendaires. De nouveaux compagnons font également leur apparition dans ce contenu téléchargeable majeur, notamment Zhuge, un Sentinelle de la paix, Diao Chan, une magnifique guerrière bien connue des fans, ainsi qu’un nouvel officier mystérieux qui sera révélé au fil du récit.

Les fans pourront profiter de nouvelles armes, l’« Arc » et la « Fléchette de corde », qui intensifieront davantage l’action palpitante en 1 contre 1 000, en exploitant les caractéristiques uniques de chaque arme sur le champ de bataille. Les armes existantes feront également l’objet d’une mise à jour, avec de nouveaux arts, des panneaux de compétences, ainsi qu’une augmentation du plafond de niveau des caractéristiques. Enfin, un nouveau mode « Terrain d’entraînement » sera ajouté : les joueurs pourront y affronter de redoutables ennemis et s’entraîner sans subir les conséquences du champ de bataille.

Pendant une durée limitée, tous ceux qui précommanderont DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Visions de quatre héros recevront une tenue exclusive pour le protagoniste : la « tenue de Turban jaune ».

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS est déjà disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Visions de quatre héros sortira en même temps que la version Nintendo Switch™2, le 22 janvier 2026. Le jeu inclut des voix en japonais et anglais, avec des textes en français, anglais, allemand, italien et espagnol.