Pixel Maniacs et PM Studios ont officialisé la date de sortie mondiale de ChromaGun 2: Dye Hard, la suite du puzzle-shooter culte. Le jeu sortira le 12 février 2026 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, à la fois en version numérique et physique, cette dernière étant déjà disponible en précommande.

Le studio allemand Pixel Maniacs promet une évolution majeure du concept qui avait fait le succès du premier ChromaGun. Cette suite conserve le principe central du pistolet à peinture permettant de tirer des couleurs primaires sur les murs et les droïdes, mais enrichit considérablement les mécaniques de jeu. Les couleurs se mélangent pour activer des mécanismes, ouvrir des portes et manipuler l’environnement tout en neutralisant des drones ennemis de plus en plus imprévisibles.

ChromaGun 2: Dye Hard introduit des puzzles plus intelligents, une physique des couleurs avancée, de nouveaux éléments environnementaux dangereux et une narration inédite explorant les origines de la technologie Chroma et de la mystérieuse entreprise qui la contrôle. Les joueurs devront affronter des défis logiques encore plus exigeants, dans un environnement 3D complexe où chaque coup de pinceau compte.

Selon Benjamin Lochmann, fondateur et PDG de Pixel Maniacs, le jeu pousse les limites du concept initial :

« Nous avons pris tout ce que les fans aimaient dans l’original — l’humour, les énigmes ingénieuses et l’esthétique saturée — et nous avons tout amplifié. Dye Hard est plus grand, plus audacieux et mettra à l’épreuve même les esprits les plus affûtés. »

De son côté, Michael Yum, PDG de PM Studios, souligne la singularité du projet :

« ChromaGun 2: Dye Hard étend notre spectre créatif avec une expérience cérébrale et audacieuse, unique dans notre catalogue. Offrir une édition physique à un jeu aussi inventif était une évidence pour les collectionneurs. »

Sur le plan du gameplay, le titre repose sur le concept de Magnetoid Chromatism, une propriété selon laquelle les droïdes et les objets sont attirés magnétiquement par les surfaces de la même couleur. Le joueur devra maîtriser cette logique pour résoudre des énigmes multidimensionnelles réparties dans divers univers parallèles.

Le jeu intègre également un mode d’accessibilité dédié aux joueurs daltoniens, grâce à un système d’icônes superposées aux couleurs, une innovation qui a valu à Pixel Maniacs le Horizon Award for Technical Innovation au GG Bavaria 2025.

Toujours ancré dans l’humour absurde et la satire scientifique, l’univers de ChromaGun 2: Dye Hard plonge à nouveau les joueurs au cœur des laboratoires de ChromaTec. Ici, les couleurs deviennent des aimants, les droïdes « non meurtriers » s’avèrent souvent hostiles, et les consignes de sécurité sont tout sauf rassurantes. Les testeurs sont invités à participer volontairement au protocole expérimental du ChromaGun Mark II, dans des salles de test en trois dimensions où chaque mélange de couleur peut mener à la solution… ou à la catastrophe.

Entre puzzles physiques, dialogues corrosifs et scénario délirant sur le multivers, ChromaGun 2: Dye Hard s’impose comme un retour attendu d’un concept culte. Le titre promet d’offrir une expérience à la fois cérébrale, technique et totalement déjantée — une combinaison rare dans le paysage vidéoludique actuel.

ChromaGun 2: Dye Hard sortira mondialement le 12 février 2026.