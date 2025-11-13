Arc System Works a annoncé le développement de Damon and Baby pour Nintendo Switch, avec une sortie prévue au début de l’année 2026. Le studio japonais, connu pour ses séries de combat emblématiques comme Guilty Gear et BlazBlue, explore cette fois un tout nouveau genre mêlant tir technique, exploration et personnalisation poussée.

Présenté comme une fusion entre un twin-stick shooter et un jeu d’aventure à monde étendu, Damon and Baby propose au joueur d’alterner entre deux phases principales : l’exploration de vastes zones remplies d’ennemis et de secrets, et la gestion d’une base servant de quartier général. C’est dans cette base que Damon, le roi démon au cœur du jeu, peut être amélioré, acheter de l’équipement et développer ses compétences avant de repartir au combat.

Le système de combat combine des attaques à courte portée avec des armes de poing et des affrontements à longue distance grâce à un arsenal varié incluant des mitrailleuses et d’autres armes puissantes découvertes au fil de l’aventure. Les affrontements contre les boss promettent des combats exigeants où il faudra exploiter les particularités de chaque environnement pour prendre l’avantage.

Au-delà de la progression de Damon, le joueur pourra personnaliser son style de jeu grâce à un système d’aptitudes modulables et à de multiples options esthétiques, permettant de modifier l’apparence du héros. Le titre met également en avant la relation entre Damon et son compagnon canin, que l’on peut contrôler pour assister le protagoniste au combat, notamment en collectant des objets ou en soutenant les attaques.

Enfin, Damon and Baby proposera un mode coopération locale hors ligne, permettant à un deuxième joueur d’incarner le fidèle chien de Damon pour participer directement à l’action.