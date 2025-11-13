L’action-RPG musical Étrange Overlord s’offre une édition limitée riche en goodies, désormais disponible en précommande sur Nintendo Switch et PlayStation 5 au prix de 89,99 $. Cette édition collector comprendra la Deluxe Edition du jeu, un Collector’s Box, un artbook intitulé Art of Étrange: From Hell to Heaven, la bande originale Étrange Encore, un présentoir acrylique musical “Conductor of Chaos”, ainsi qu’une planche d’autocollants Stuck in Hell.

Créé par Sohei Niikawa, connu pour Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure, Étrange Overlord mélange humour, action frénétique et séquences chantées dans une aventure infernale haute en couleur. L’histoire suit Étrange von Rosenburg, fille de duc injustement exécutée pour régicide, qui se réveille en enfer et décide d’en prendre le contrôle. Entre sucreries, conquêtes et numéros musicaux, la jeune héroïne compte bien transformer les enfers à son image.

Le titre se distingue par son système de combat original basé sur une mécanique de revolving lane, où objets, bonus et personnages tournent littéralement autour de l’arène. Ce gameplay nerveux s’accompagne d’un mode multijoueur de 2 à 4 joueurs, permettant d’affronter les défis infernaux en coopération.

Les visuels signés Shinichiro Otsuka (illustrateur de Re:Zero) subliment un univers déjanté peuplé d’alliés excentriques, de démons musicaux et de dialogues bourrés d’autodérision. Entre action rapide, gestion d’une armée de subordonnés et spectacle permanent, Étrange Overlord promet une odyssée musicale aussi infernale qu’irrésistible.