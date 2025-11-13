Aujourd’hui, SEGA® et Ryu Ga Gotoku Studio perpétuent la célèbre série sur Nintendo Switch 2 en lançant Yakuza™ Kiwami et Yakuza Kiwami 2 sur cette nouvelle plateforme. Pour la première fois, les deux titres proposent les textes du jeu dans les langues suivantes : français, italien, allemand, espagnol, espagnol latino-américain, portugais brésilien et russe.

La version numérique standard de chaque jeu est disponible sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 €, ou en pack à 49,99 €. De plus, la version boîte standard du jeu est disponible au prix de 29,99 €.

Yakuza Kiwami est le remake extrême du jeu qui a lancé la série il y a près de 20 ans. Incarnez Kazuma Kiryu, un ancien yakuza, et démêlez un complot à 10 milliards de yens dans le quartier rouge de Tokyo, armé de vos poings et de votre détermination inébranlable.

Dans Yakuza Kiwami 2, Kazuma Kiryu, le Dragon de Dojima, revient pour affronter Ryuji Goda, le Dragon du Kansai lors de cette guerre totale qui oppose les clans yakuzas rivaux dans la suite de Yakuza Kiwami.