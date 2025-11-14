Le mois de novembre est là, avec les feuilles qui nous amènent pas à pas vers l’hiver. Heureusement, comme chaque semaine, les éditeurs proposent des promotions pour nous réchauffer le coeur. Face à cette multitude de jeux à petits prix, nous continuons à vous proposer une sélection des meilleures offres du moment. Article garanti entièrement écrit à la main et sans IA !

Shotgun Cop Man

5,99€ au lieu de 9,99€

Sorti seulement en mai 2025, cet étonnant jeu affiche déjà une promotion intéressante, passant sur l’eShop de 9,99€ à 5,99€ jusqu’au 17 novembre (soit lundi, attention !).

Shotgun Cop Man est un étonnant mélange entre le platformer, le run and gun et le speedrun. Derrière cette direction artistique singulière qui peut autant séduire que rebuter se cache un excellent jeu au level design de qualité. Si vous cherchez une expérience courte et peu chère (environ quatre heures de jeu), nous vous conseillons ce titre signé Deadtoast et Devolver que nous avions noté 7,2 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Card Shark

3,99€ au lieu de 19,99€

Voici un titre que nous nous sommes personnellement procurés pendant ces promotions. Card Shark est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion dure jusqu’au 17 novembre (lundi aussi).

Card Shark est l’œuvre de Nerial, les développeurs derrière la licence Reigns, et d’Arnaud de Bock (le créateur de Pikuniku). Card Shark est un jeu très étonnant où nous allons apprendre à tricher pour berner les gens à l’aide de mini-jeux bien pensés. Notre testeur avait beaucoup aimé ce jeu et lui avait mis la note de 8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

qomp2

8,99€ au lieu de 19,99€

qomp2 est disponible jusqu’à dimanche, le 16 novembre ! Jusqu’à cette date, il sera disponible sur l’eShop à 8,99€ au lieu de 19,99€.

qomp2 est un jeu édité par Atari qui détourne intelligemment le Pong originel. Nous incarnons une balle qui essaie de s’échapper de ce monde où elle est condamnée à rebondir éternellement de droite à gauche. Le jeu propose une expérience arcade parfaite pour les nostalgiques… mais aussi accessible pour tous ! Notre testeur avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Silent Hope

9,99€ au lieu de 39,99€

Changement de style avec le JRPG Silent Hope. Il est actuellement à 9,99€ au lieu de 39,99€ sur l’eShop. Le jeu est en promotion jusqu’au 19 novembre.

Silent Hope est un JRPG traduit en français qui propose une expérience addictive qui s’adapte aux joueurs grâce à ses plusieurs personnages jouables ! L’aventure possède une belle réalisation avec des surprises à découvrir tout au long de la progression ! Nous lui avions la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

PowerSlave Exhumed

5,31€ au lieu de 17,72€

Après qomp2, voilà un autre titre qui respire la nostalgie. PowerSlave Exhumed est disponible sur l’eShop à 5,31€ au lieu de 17,72€ jusqu’au 16 novembre (attention là aussi).

PowerSlave Exhumed est un remaster / portage d’un jeu sorti à l’époque sur Saturn et PlayStation (ainsi que PC). Pour cinq petits euros, ce FPS « à l’ancienne » vous propose un gameplay nerveux à la bonne durée de vie (environ dix heures). Que vous souhaitez découvrir / redécouvrir un pan de l’Histoire du jeu vidéo, nous vous conseillons ce titre noté à 8 sur 10 dans nos colonnes.

Vous pouvez lire notre test ici.