Quatre ans après la sortie en accès anticipé de Vampire Survivors, force est de constater que le vampire like (ou survivors like) continue d’attirer les développeurs plus ou moins grands, avec un résultat souvent contrasté. Les développeurs allemands com8com1 se place dans cette lignée en nous proposant Bloodshed, un titre qui mélange le vampire like et le FPS. Que nous donne ce titre disponible sur l’eShop depuis le 23 octobre 2025 au prix de treize euros ?

Un mélange réussi entre le FPS et le vampire like

Bloodshed est un jeu dans lequel nous incarnons un personnage qui doit survivre à des vagues d’ennemis de plus en plus grandes. Contrairement à la plupart des titres du même genre, l’expérience se démarque en nous proposant un mélange astucieux avec le doom like.

Concrètement, nous sommes dans un FPS (jeu de tir à la première personne) et nous tirons automatiquement dès qu’un ennemi se trouve dans notre viseur. Nous allons courir partout sur la carte afin d’alterner les phases de survie où nous esquivons les ennemis, les phases de collecte où nous récoltons l’expérience laissée par les monstres, et les phases de combat.

À force de récupérer de l’expérience, nous montons de niveau. À chaque niveau, nous aurons le choix : allons-nous récupérer une nouvelle arme, un sort ou un talent, ou bien allons-nous plutôt améliorer les éléments en notre possession ?

Les missions, pour la plupart, sont identiques : nous devons survivre cinq, vingt ou trente minutes. Pendant ces missions, nous aurons divers ennemis à tuer : certains explosent comme les « boomers » de Left 4 Dead, d’autres, minuscules, vous poursuivent alors que nous affrontons aussi des monstres qui crachent du feu (il y en a d’autres). Nous nous battons aussi contre des sous-boss, qui laisseront de précieux coffres à leur mort.

Le jeu propose deux mondes, avec des missions de survie… mais aussi deux missions « boss ». Ces dernières proposent des défis plus variés, soit en tuant un boss (logique), soit en allant tuer des monstres précis.

Le nombre d’armes, d’améliorations et de sorts est conséquent. Nous pouvons aussi bien nous battre avec des armes au corps-à-corps, comme une épée qui électrocute les adversaires ou une chaîne qui ensanglante les ennemis, mais aussi à distance, avec des pistolets, des mitraillettes ou même des shurikens ou un bâton de mage !

En termes de sorts, nous avons aussi le choix, avec par exemple des pièges à ours qui se jettent automatiquement autour de nous (très pratiques pour bloquer les adversaires !), des tiques qui sucent lentement le sang de nos ennemis, ou encore de la foudre qui s’abat régulièrement sur eux.

Un contenu conséquent

En plus des missions, nous avons des succès à obtenir (comme augmenter une arme au niveau maximum), qui nous débloquent de nouveaux éléments, comme des personnages. Au total, Bloodshed propose sept personnages jouables, qui ont chacun leurs propres compétences (vie, nombre de sorts à équiper), leur ou leurs propres armes de départ ainsi que leur propre talent (comme léviter pendant quelques secondes).

Bloodshed est un jeu… frustrant. L’expérience est intéressante et apporte un renouveau réussi autour du vampire like. Malheureusement, l’expérience manque en même temps de profondeur, et nous avons eu un sentiment de « déjà ? » au moment d’arriver à la dernière mission.

Pour les points positifs, Bloodshed a un concept maîtrisé. Le FPS se mélange parfaitement bien au vampire like et rend l’expérience plus nerveuse et addictive. Le contenu est conséquent, avec un grand nombre d’armes, de sorts, mais aussi quelques personnages pour varier l’expérience.

Nous avons aimé tester les armes possibles pour chercher le combo de nos rêves. Le bâton de mage est par exemple amusant, avec ses projectiles à tête chercheuse, là où le fusil à pompe est assez brutal (mais stressant avec son chargeur limité) et le Desert Eagle assez jouissif. Le tir automatique est aussi une bonne idée pour les joueurs Nintendo Switch.

Nous avons aussi apprécié les petites améliorations de confort qui s’ajoutent au fil de notre progression, comme la possibilité de voir nos dégâts ou la barre de vie des ennemis. Nous sentons que les développeurs ont pensé aux joueurs et à leur plaisir manette en main.

Le bestiaire est bien pensé, varié, avec de nombreux ennemis qui nous obligent en permanence à nous adapter à la situation. Certains personnages, notamment au corps-à-corps, peuvent rapidement se trouver fanny face aux « boomers ».

… Mais une répétitivité trop grande

Malheureusement, Bloodshed est une expérience aussi intéressante que limitée. Le jeu est très (trop) simple, et au vu de l’ambition présentée, nous sommes surpris d’atteindre la dernière mission si vite. Nous avons presque la sensation (même si ce n’est certainement pas le cas) que la sortie du jeu a été bâclée tant il y a un décalage entre les promesses présentées (personnages, armes, sorts, ennemis, décors) et le temps effectif que le jeu propose.

Les missions, comme les vagues d’ennemis, finissent par devenir répétitives. Même si le décor change à chaque fois, nous avons cette impression de devoir gérer les mêmes ennemis, à la même fréquence, qui arrivent au même moment, et ce, peu importe la durée de la mission.

Les (deux) niveaux avec des boss étaient bien pensés, ce qui amène encore plus de frustration par rapport aux possibilités que les développeurs avaient avec Bloodshed. Finalement, nous avons un jeu à treize euros, avec l’ambition qui va avec, pour un résultat qui ne tient pas la comparaison avec les autres mastodontes (disponibles à cinq euros).

L’absence de synergie entre les armes et les sorts diminue grandement la rejouabilité. Une fois les armes explorées, nous ne voyons pas un grand intérêt à revenir sur l’expérience. Le fait que nous ne puissions avoir qu’une seule arme en main à la fois (bien que compréhensible) amenuise le potentiel du gameplay.

Finalement, Bloodshed est une expérience sympathique, qualitative, mais encore très loin d’un Vampire Survivors ou Brotato. Il nous paraît difficile de recommander le jeu à son prix de treize euros, mais il reste une expérience à essayer si un jour il se trouve en promotion.

Les graphismes sont de qualité, avec des cartes travaillées pour chaque niveau, dans un style qui plaira aux nostalgiques et aux fans de Doom. Ces gros pixels peuvent cependant frustrer un public peu habitué à cette patte.

La bande-son est intéressante, même si le bruit des tirs, les « punchlines » de nos personnages ainsi que la musique peuvent devenir trop répétitifs, nous forçant alors à baisser le volume.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes réalisée au début de notre expérience, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.