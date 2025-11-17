Les offres Black Friday proposeront des remises sur divers jeux, packs console, produits dérivés et bien plus

Cette année, les offres du Black Friday, proposent des promotions sur des milliers de jeux en version numérique sur le Nintendo eShop, des mois bonus pour les abonnements Nintendo Switch Online et des remises sur de nombreux articles du My Nintendo Store, dont des packs console, jeux, accessoires et produits dérivés, entre autres. Les offres débuteront le lundi 17 novembre à 15h00 CET et se termineront le dimanche 30 novembre à 23h59 heure locale.

Parmi les jeux les plus remarquables proposés sur le Nintendo eShop, vous trouverez The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ainsi que EA SPORTS FC™ 26, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard Édition Deluxe, le contenu additionnel payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise et bien d’autres.

La liste complète des titres concernés sera disponible sur la page des offres du Nintendo eShop dès le début des promotions.

Pendant les offres Black Friday, tous les abonnés au service Nintendo Switch Online qui dépensent plus de 25 € dans des jeux en version numérique en promotion obtiendront un mois d’abonnement bonus au Nintendo Switch Online, et ils auront un second mois d’abonnement bonus s’ils dépensent plus de 40 € dans des jeux en version numérique en promotion*1.

Du lundi 17 novembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026, My Nintendo Store proposera également des avantages sur des packs console. Les utilisateurs qui achèteront une console Nintendo Switch 2 sur My Nintendo Store obtiendront un abonnement individuel Nintendo Switch Online de 12 mois.

Un certain nombre d’accessoires Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch comme des pochettes de transport et des manettes bénéficieront également de promotions sur le My Nintendo Store, de même que des produits dérivés tels que le set LEGO® Super Mario Mario Kart : Mario et kart standard ainsi qu’une sélection de peluches des séries Super Mario, Animal Crossing, Kirby et The Legend of Zelda. De plus, toute commande supérieure à 80 € recevra également une décoration de sapin Yoshi gratuite.

Les offres Black Friday commenceront le lundi 17 novembre à 15h CET et se termineront le dimanche 30 novembre à 23h59 heure locale. Des milliers de jeux en version numérique bénéficieront de remises sur le Nintendo eShop, dont The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, EA SPORTS FC™ 26, L’Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale et l’extension en DLC payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise. Des packs console, accessoires et produits dérivés seront également en promotion sur My Nintendo Store.

*1 Seuls les achats de logiciels numériques en promotion effectués sur le Nintendo eShop et le site officiel Nintendo entre le 17/11/2025 à 15h00 CET et le 30/11/2025 à 23h59 (heure locale) seront pris en compte pour l’offre bonus. Le ou les mois bonus (de 30 jours) seront ajoutés sur l’abonnement dans les 48 heures suivant la validation de l’achat. Le ou les mois bonus (de 30 jours) correspondront au type d’abonnement en cours. L’offre est valable uniquement pour les membres ayant acheté l’abonnement, et la période bonus maximale pouvant être ajoutée est de 2 mois par utilisateur. L’offre n’est pas valable pour les utilisateurs en période d’essai gratuit ou les utilisateurs d’un abonnement familial n’ayant pas acheté l’abonnement.