Aspyr crée la surprise : Tomb Raider: Definitive Edition arrive dès maintenant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, marquant la toute première apparition du reboot de 2013 sur une console Nintendo. Le jeu est proposé au prix de 19,99 €, avec une réduction de lancement de 10 % jusqu’au 24 novembre 2025.

Le reboot culte arrive enfin sur Nintendo

Cette Definitive Edition inclut :

le jeu complet entièrement remasterisé,

tous les DLC sortis à l’époque (6 tenues, 8 cartes multijoueur, 4 personnages jouables),

le mode multijoueur en ligne jusqu’à 8 joueurs ,

, trois bonus digitaux : Tomb Raider: The Beginning (Dark Horse Comics), le mini-artbook The Art of Survival, la série documentaire The Final Hours of Tomb Raider.



Les joueurs Switch découvrent ainsi l’origine de la nouvelle Lara Croft, dans une aventure cinématographique intenses mêlant combat, survie et exploration.

Un portage en partenariat avec Square Enix

Développé par Aspyr en collaboration avec Crystal Dynamics et Square Enix, ce portage apporte :

les améliorations graphiques de la Definitive Edition,

des fonctionnalités de contrôle adaptées aux consoles Nintendo,

une expérience fluide en mode portable comme sur TV.

Les remasters récents d’Aspyr permettent d’accéder à des bonus supplémentaires :

–10 % pour les possesseurs de Tomb Raider I–III Remastered,

pour les possesseurs de Tomb Raider I–III Remastered, –10 % pour les possesseurs de Tomb Raider IV–VI Remastered,

pour les possesseurs de Tomb Raider IV–VI Remastered, ces remises se cumulent avec la réduction de lancement,

⇒ jusqu’à –30 % en tout.

Tomb Raider: Definitive Edition est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, via le Nintendo eShop.