La sortie surprise de Tomb Raider: Definitive Edition sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 a pris tout le monde de court. Annoncé et publié dans la foulée par Aspyr et Crystal Dynamics, le remaster du Tomb Raider de 2013 arrive enfin sur plateformes Nintendo, accompagné d’une comparaison vidéo qui oppose directement la version Switch 2 à celle sortie sur PS4.

Une supériorité technique côté Switch 2

Selon l’analyse d’ElAnalistaDeBits, la Switch 2 prend l’avantage sur deux éléments techniques majeurs :

Une résolution plus élevée , clairement supérieure à celle observée sur PS4.

, clairement supérieure à celle observée sur PS4. Un objectif à 60 FPS mieux tenu, là où la PS4 accuse des chutes de framerate.

Sur ces aspects, le portage Switch 2 semble être un portage à l’arrache de la version Switch, elle se montre étonnamment robuste, évitant les saccades notables de la console Sony. Cette performance a un prix : la Switch 2 ne rivalise pas totalement sur le terrain graphique. L’analyse souligne plusieurs concessions :

Qualité de la chevelure (hair rendering) réduite

Ombres moins fines

Végétation moins dense

Éclairage global simplifié

Quelques ajouts existent tout de même, notamment des arbres supplémentaires, mais le rendu global apparaît moins abouti. La raison la plus probable : Aspyr aurait d’abord développé la version Switch 1, puis porté cette base sur Switch 2, plutôt que d’adapter la version PS4 déjà existante.

Le contenu complet de la Definitive Edition

Cette édition inclut l’intégralité des contenus additionnels du jeu :

Six tenues de Lara Croft

Huit cartes multijoueur

Quatre personnages multijoueur

Le comic Tomb Raider: The Beginning

Le mini artbook The Art of Survival

La série vidéo documentaire The Final Hours of Tomb Raider

À cela s’ajoute l’aventure complète où l’on suit la transformation de Lara, de jeune survivante inexpérimentée à héroïne aguerrie, au fil d’une campagne mêlant exploration, combats nerveux et environnement hostile.

Les joueurs ayant acheté Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft ou Tomb Raider IV-VI Remastered sur Nintendo Switch bénéficient d’une réduction de 10 % sur cette Definitive Edition. Les deux remises se cumulent, et s’ajoutent au discount de lancement, pour un total possible de 30 %.