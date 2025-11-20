MARVEL Cosmic Invasion, le beat’em up arcade en tag qui célèbre les différents âges d’or de MARVEL, profitera de deux versions boîtes – Standard et Deluxe – sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox. Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) ont confirmé l’arrivée de ces versions physiques pour le 13 mars 2026 ; MARVEL Cosmic Invasion fera ses grands débuts le 1er décembre 2025, en version numérique sur PC et consoles.

Faites équipe avec votre revendeur préféré pour précommander MARVEL Cosmic Invasion dès maintenant (dans le monde entier, à l’exception de l’Asie).

La Deluxe Edition de MARVEL Cosmic Invasion inclut :

Une version physique de MARVEL Cosmic Invasion et un boîtier spécial

et un boîtier spécial Un boîtier SteelBook de qualité supérieure, orné d’une illustration dessinée à la main du roster jouable du jeu ainsi que du redoutable méchant au centre de MARVEL Cosmic Invasion , Annihilus

, Annihilus Un poster célébrant les héros de MARVEL Cosmic Invasion [543 x 338 mm]

[543 x 338 mm] 15 cartes exclusives mettant chacune en scène l’un des combattants de MARVEL Cosmic Invasion , en plus de l’un de ses pouvoirs incroyables avec des effets holographiques [135 x 170 mm]

, en plus de l’un de ses pouvoirs incroyables avec des effets holographiques [135 x 170 mm] Des planches d’autocollants représentant les 15 combattants jouables du jeu, permettant aux héros de garder un œil sur Annihilus depuis tous les points d’observation où ils sont collés

Prix des versions physiques de MARVEL Cosmic Invasion

Standard Edition

39,99 € sur PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch 49,99 € sur Nintendo Switch 2 (format cartouche)



Deluxe Edition

59,99 € sur PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch 69,99 € sur Nintendo Switch 2 (format cartouche)



À propos de MARVEL Cosmic Invasion

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le Super Vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent à travers toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Les combattants, venus de la Terre et de tout le cosmos, doivent unir leurs forces contre la redoutable Vague d’Annihilation. Choisissez parmi un roster unique de super héros pour nettoyer les bas-fonds de New York jusqu’aux confins de la Zone Négative. Empêchez à tout prix Annihilus et ses alliés perfides – Thanos, M.O.D.O.K, Taskmaster et autres – de répandre la mort à travers l’ensemble de l’univers.

Défendez le cosmos aux côtés de 15 héros légendaires : Captain America, Miss-Hulk, Rocket Racoon, Wolverine, Spider-Man, Tornade, Phyla-Vell, Venom, Nova, Black Panther, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider, le Surfeur d’Argent, Phoenix et l’Invincible Iron Man. MARVEL Cosmic Invasion offre une incroyable variété de compétences et de styles avec lesquels expérimenter, dans une aventure stellaire ébouriffante.

Formez une équipe de deux personnages, passez de l’un à l’autre en plein combat grâce au système innovant de Cosmic Swap et tirez profit au maximum de leurs super pouvoirs et attaques spéciales. Chaque équipe est unique et dispose de synergies propres pour infliger un maximum de dégâts.

Débloquez des bonus et récompenses stellaires, tout en expérimentant toutes les combinaisons possibles de personnages, pour explorer des environnements typiques de MARVEL et en annihiler tous les méchants emblématiques. L’action de MARVEL Cosmic Invasion profite d’un grand nombre d’options d’accessibilité qui permettent à toute la famille d’incarner ses super-héros ou super-vilains préférés. Le jeu réunit jusqu’à quatre personnes, en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité de coopérer en crossplay.

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent le fun intemporel des jeux d’action en tag team. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.