Terminez votre aventure tout-terrain dans les Tatras avec la Saison 4 d’Expeditions, Amber Dusk, qui apporte deux cartes automnales, de nouveaux camions et des spécialistes pour les détenteurs du Year Pass, ainsi que du contenu gratuit pour tous les joueurs.
L’automne vous attend dans la Saison 4 : Amber Dusk
La nouvelle région des Tatras ajoute deux cartes au jeu, Cat’s Spine Ridge et Owl Lake Ridge. Traversez des vallées inondées, plongez dans de vastes réseaux souterrains et découvrez des vestiges d’un autre temps – de majestueuses colonnes de basalte aux ruines d’anciens ziggourats.
Pour explorer cet environnement inédit, trois nouveaux camions sont disponibles en jeu :
-
Le Shiba Dart SR-V, un pick-up scout à la durabilité légendaire
-
Le G&S Caravan A1, un véritable couteau suisse tout-terrain
-
Le ANK XM75, un champion du hors-piste parmi les poids lourds
Deux nouveaux spécialistes peuvent également rejoindre votre équipe : un Manager capable de modifier le contenu des largages aériens, et un Opérateur qui rend possible l’installation d’objets par drones volants.
Nouveau camion gratuit, gadgets et améliorations pour tous les joueurs
En plus du contenu premium, la Saison 3 apporte du contenu gratuit pour tous les joueurs, dont un camion amphibie : le TUZ 93 Kelpie. Avec ce véhicule, l’eau n’est plus un obstacle pour atteindre les zones les plus reculées des Carpates.
Deux nouveaux gadgets rejoignent également votre équipement :
-
Le Pont Portable, pour franchir facilement les obstacles de taille
-
Le Câble de Remorquage, pour relier rapidement plusieurs camions et objets
Cette mise à jour inclut aussi une nouvelle section dans le garage pour vos véhicules préférés, une refonte des boîtes de vitesses automatiques, des ajustements d’interface et des corrections de bugs – consultez les patch notes pour plus de détails.
Laisser un commentaire