Terminez votre aventure tout-terrain dans les Tatras avec la Saison 4 d’Expeditions, Amber Dusk, qui apporte deux cartes automnales, de nouveaux camions et des spécialistes pour les détenteurs du Year Pass, ainsi que du contenu gratuit pour tous les joueurs.

L’automne vous attend dans la Saison 4 : Amber Dusk

La nouvelle région des Tatras ajoute deux cartes au jeu, Cat’s Spine Ridge et Owl Lake Ridge. Traversez des vallées inondées, plongez dans de vastes réseaux souterrains et découvrez des vestiges d’un autre temps – de majestueuses colonnes de basalte aux ruines d’anciens ziggourats.

Pour explorer cet environnement inédit, trois nouveaux camions sont disponibles en jeu :

Le Shiba Dart SR-V , un pick-up scout à la durabilité légendaire

Le G&S Caravan A1 , un véritable couteau suisse tout-terrain

Le ANK XM75, un champion du hors-piste parmi les poids lourds

Deux nouveaux spécialistes peuvent également rejoindre votre équipe : un Manager capable de modifier le contenu des largages aériens, et un Opérateur qui rend possible l’installation d’objets par drones volants.