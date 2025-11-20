Two Point Studios Limited et SEGA Europe Ltd dévoilent aujourd’hui la fenêtre de sortie du deuxième DLC de Two Point Museum, intitulé ZOOSEUM, attendu sur Switch 2 début 2026 grâce à une nouvelle bande-annonce fraîchement publiée. Annoncé le mois dernier, ce contenu additionnel mise sur un concept aussi ambitieux qu’extravagant : transformer un musée en véritable sanctuaire dédié à la faune sauvage.

Dans ZOOSEUM, une nouvelle zone entièrement consacrée aux merveilles de la vie sauvage ouvre ses portes. Les joueurs incarneront des Wildlife Experts chargés de secourir, soigner, élever et réintroduire dans la nature une grande variété de créatures, tout en étendant leur musée de manière créative et souvent inattendue. Ce DLC enrichit l’expérience de Two Point Museum en ajoutant une dimension écologique et de gestion animale, complément idéal aux mécaniques humoristiques et décalées propres à la série.

Two Point Museum demande aux joueurs, dans la peau de jeunes conservateurs, d’imaginer et perfectionner leurs propres musées pour offrir l’expérience ultime aux visiteurs. Il faut coordonner des Experts en expédition, prêts à explorer les quatre coins du monde à la recherche de nouveaux Exhibits capables d’attirer un flot de visiteurs avides de savoir. Le système de Buzz reste un élément central pour générer de l’intérêt et assurer la fréquentation, tout en garantissant un équilibre entre divertissement et information pour impressionner le public.

Les défis habituels demeurent : protéger les Exhibits, maintenir des salles impeccables, gérer le bien-être du personnel et empêcher les enfants de grimper sur les os de dinosaures. Avec ZOOSEUM, ces missions prennent une ampleur nouvelle grâce à l’arrivée d’animaux à secourir et à réhabiliter, ajoutant une couche de complexité bienvenue.