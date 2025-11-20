Poncle continue d’étendre l’univers de Vampire Survivors et annonce aujourd’hui un spin-off totalement inattendu : Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, prévu sur Nintendo Switch en 2026. Présenté via une bande-annonce volontairement loufoque, le studio précise d’entrée qu’il ne s’agit pas d’un roguelite deckbuilder… mais en réalité d’un roguelite deckbuilding dungeon crawler, fidèle à l’humour maison et à l’esprit volontairement chaotique qui a fait le succès du titre original.

Selon Luca Galante, fondateur de Poncle, Vampire Crawlers consiste à « moudre des hordes d’ennemis grâce à des cartes, tout en explorant des donjons, à votre rythme ». Le jeu s’inspire d’un genre rétro peu revisité, le blobber, ces RPG en vue subjective des années 80 qui reposaient sur de grosses touches affichées à l’écran. Ici, ces commandes sont remplacées par des cartes, transformant le concept en un hybride inattendu qui reprend l’adrénaline croissante de Vampire Survivors mais dans un format tour par tour turbo, dopé aux combos et à la logique de la montée en puissance.

Poncle décrit Vampire Crawlers comme une version « turbo turn-based, card-driven » de son univers, toujours imprégnée de rogue-lite, et pensée pour permettre au joueur d’être soit méthodique, soit incroyablement rapide : dans tous les cas, le résultat est garanti parfaitement fidèle aux actions. Le cœur du gameplay repose sur la mécanique de snowballing en tour par tour : les cartes se jouent par ordre croissant de mana, chaque action multipliant l’effet de la suivante. Les cartes Wild permettent d’allonger la pile et de viser des enchaînements délirants : 10, 20, 30 cartes… jusqu’à chercher l’infini si le deck le permet.

Le jeu mise largement sur la construction de deck : montée en niveau pour débloquer de nouvelles cartes, coffres à ouvrir littéralement « à coup de tête », gemmes de personnalisation, évolutions d’armes, invocation de survivants supplémentaires… tout concourt à créer des effets en cascade capables de « briser le jeu » dans la pure tradition Vampire Survivors.

Côté exploration, Vampire Crawlers introduit un élément « rarement vu dans Vampire Survivors » : des murs fonctionnels, puisque le jeu devient cette fois un véritable dungeon crawler à étages. Les donjons regorgent de trésors, d’interactions uniques et même d’outils comme la pelle permettant de creuser l’accès au niveau suivant, parfois situé… dans les nuages.

Poncle confirme qu’il s’agit d’un spin-off, potentiellement le premier d’une série, destiné à transposer les principes fondateurs de Vampire Survivors – accessibilité, immédiateté, rejouabilité, humour, rythme intense – dans d’autres genres. Le studio prévoit déjà de soutenir le jeu après sa sortie, mais attendra le retour des joueurs pour déterminer la direction des mises à jour. La fenêtre de lancement visée est début/milieu 2026.

Vampire Crawlers est décrit comme un jeu complet, pensé pour être maîtrisé progressivement, notamment grâce à plusieurs conseils officiels : essayer différents explorateurs influençant le deck de départ, visiter le village entre les expéditions pour acheter des bonus, et surtout respecter l’ordre croissant de mana pour maximiser les combos.