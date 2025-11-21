One Piece: Pirate Warriors 4 poursuit son expansion avec un nouveau pack de personnages, une mise à niveau gratuite et une Legendary Edition.

L’univers de One Piece: Pirate Warriors 4 continue de s’enrichir avec l’arrivée du Pack de personnages n°7 : Future Island Egghead Pack, désormais disponible en parallèle des versions optimisées du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Cette nouvelle vague de contenu accueille trois figures redoutables, chacune accompagnée d’une tenue alternative exclusive :

Rob Lucci , agent du CPO dans sa forme éveillée , plus menaçant que jamais

, agent du CPO dans sa , plus menaçant que jamais S-Snake , le Seraphim conçu à partir du modèle de Boa Hancock

, le Seraphim conçu à partir du modèle de Jewelry Bonney, pirate déterminée et fille de Bartholomew Kuma

Avec cette mise à jour, Pirate Warriors 4 bénéficie désormais d’améliorations visuelles, d’effets renforcés, de temps de chargement réduits et d’un plus grand nombre d’ennemis affichés simultanément à l’écran. Ces optimisations sont proposées gratuitement aux joueurs déjà en possession du jeu, permettant de redécouvrir l’expérience sous un nouveau jour sans frais additionnels.

Autre nouveauté de taille : la Legendary Edition remplace désormais la Deluxe Edition. Ce pack complet inclut l’Ultimate Edition ainsi que le Character Pass 3, offrant une compilation riche pour ceux qui souhaitent embrasser pleinement l’expérience Pirate Warriors.

Les joueurs Xbox peuvent d’ailleurs découvrir le jeu et ses améliorations gratuitement dans le cadre des Free Play Days, accessibles jusqu’au 23 novembre, une occasion idéale pour se lancer dans l’épopée musclée des Chapeaux de Paille.