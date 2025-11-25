Vous vous souvenez de Biped, ce petit jeu indé de 2020 où on contrôlait des robots avec deux jambes en gérant chaque pied indépendamment ? Eh bien, il est de retour avec une suite qui arrive cinq ans plus tard. Développé par NEXT Studios et édité par META Publishing, Biped 2 nous propose de reprendre les commandes d’Aku et Sila, nos deux petits robots bipèdes adorables, pour une nouvelle aventure coopérative. La promesse ? Plus de niveaux, un mode quatre joueurs, et de nouveaux mécanismes de gameplay comme le planeur et le grappin. Sur le papier ça sonne bien, alors on enfile nos meilleures chaussures de robot et c’est parti pour Biped 2 !

Un S.O.S. venu de l’espace

Après avoir réactivé toutes les balises sur Terre dans le premier jeu, nos robots reçoivent un signal de détresse venu d’une planète lointaine. Quelqu’un appelle à l’aide quelque part dans la galaxie et nos héros décident de partir en mission pour sauver cette planète en détresse. Voilà, c’est à peu près tout ce qu’il y a à dire sur l’histoire. Biped 2 ne cherche clairement pas à nous raconter un récit épique ou nous surprendre avec des rebondissements. C’est un jeu de plateforme à énigmes, et comme beaucoup dans le genre, le scénario sert juste de prétexte pour nous envoyer d’un niveau à l’autre.

Il y a bien une petite tentative de twist à la fin du jeu, mais honnêtement c’est tellement mal fait et abrupt qu’on se demande si on n’a pas raté quelque chose. Mais on ne joue pas à Biped 2 pour son histoire captivante, mais plutôt pour son gameplay particulier et surtout pour rigoler (ou s’énerver) avec ses amis.

Pas facile d’avoir deux pieds

Le principe de base de Biped, pour ceux qui n’ont pas connu le premier, c’est assez simple sur le papier, mais beaucoup moins en pratique. Nous contrôlons un petit robot qui n’a qu’un visage et deux jambes. Chaque joystick de la manette contrôle une jambe indépendamment. Pour avancer, il faut donc alterner les mouvements de chaque stick pour poser un pied devant l’autre, comme si on marchait vraiment. Oui, c’est aussi bancal que ça en a l’air. Sur les surfaces lisses, on peut pousser les deux sticks dans la même direction pour glisser et aller plus vite.

Nos pieds peuvent aussi s’accrocher aux objets, ce qui nous permet de tourner autour pour ouvrir des conteneurs, activer des leviers, ou porter des objets qu’il faudra emmener ailleurs. On peut aussi faire des pirouettes sur un pied pour ramasser des pièces et des étoiles dispersées dans les niveaux. Sauf que les contrôles ne répondent pas toujours comme on voudrait. Parfois nous essayons de ramasser un objet et il faut s’y reprendre à plusieurs fois parce que le jeu ne capte pas bien ce que nous voulons faire. D’autres fois, nos commandes ne sont tout simplement pas prises en compte et on se retrouve à faire n’importe quoi alors qu’on pensait avoir bien fait, il en résulte très souvent une mort.

Biped 2 ajoute quelques nouveautés par rapport au premier opus. On a maintenant un planeur pour planer dans les airs, un grappin pour se balancer et atteindre des plateformes éloignées, et bien sûr le glissement est de retour en force. Le planeur revient dans quasiment un niveau sur deux et franchement c’est assez ennuyeux. Ça manque de sensations et ça casse un peu le rythme du jeu. Le grappin est plus sympa à utiliser, mais rien de révolutionnaire non plus.

Le gros ajout c’est le mode à quatre joueurs. Alors qu’avant on ne pouvait jouer qu’à deux, on peut maintenant être jusqu’à quatre robots en même temps. Sur le papier c’est sympa, dans la réalité ça rajoute encore plus de difficultés à un jeu qui l’est déjà bien trop pour ce que c’est. Nous n’avons en revanche jamais pu essayer en ligne, personne, nous n’avons pas trouvé de partie.

Le jeu nous propose trois modes : solo, coopération à deux, et coopération à quatre. En solo, le jeu ajuste les énigmes et quand il faut absolument un partenaire pour passer un obstacle, un robot contrôlé par l’ordinateur prend le relais. C’est jouable, mais beaucoup moins intéressant qu’en coop. Le vrai intérêt de Biped 2, comme son prédécesseur, c’est vraiment le mode coopération.

Une coordination millimétrée (ou pas)

Les énigmes et obstacles du jeu sont pensés pour être résolus à deux. Il faut se coordonner parfaitement, communiquer en permanence, et surtout avoir une patience à toute épreuve parce que la moindre erreur envoie tout le monde dans le vide et on recommence au dernier checkpoint. Par exemple, il y a des plateformes qui changent de couleur et qui disparaissent si le mauvais robot marche dessus. Il faut donc bien se répartir les chemins et avancer de manière synchronisée.

Il y a aussi des plateformes à bascule où il faut être bien placés pour garder l’équilibre, des boutons à actionner simultanément, des objets à porter ensemble, bref plein de situations où la coopération est obligatoire. Le problème c’est que le jeu demande une précision et un timing parfaits alors que les contrôles sont imprécis et bancals. Du coup on se retrouve à échouer encore et encore sur des passages qui devraient être simples, mais qui deviennent cauchemardesques à cause des contrôles qui ne répondent pas bien.

La difficulté de certains passages ferait passer un niveau de Overcooked pour une partie de plaisir. Cependant c’est grisant quand on y arrive après avoir galéré pendant de longues minutes!

Un Biped 1 bis

Alors voilà le gros problème de Biped 2 : c’est quasiment une copie conforme du premier jeu. Et quand on dit copie conforme, on ne rigole pas. Le tutoriel est exactement le même que dans le premier opus. Nous avons même relancé le premier Biped pour comparer et il y a beaucoup trop de similitudes. Les niveaux se ressemblent énormément, les mécaniques sont presque identiques, même les cinématiques ont l’air moins bonnes que dans le premier jeu.

Alors oui, le planeur, le grappin, certaines nouveautés sont présente, mais en réalité 5 ans pour sortir la même chose c’est dommage, finalement un DLC ou une version “finale” auraient été plus honnêtes.

Le contenu n’est pas spécialement long non plus. Comptez quelques heures pour voir le bout du jeu, un peu plus si vous voulez récupérer tous les collectibles. Il y a des pièces et des étoiles à ramasser dans chaque niveau qui permettent de débloquer des cosmétiques pour vos robots. Chapeaux, lunettes de soleil, accessoires divers, c’est plutôt mignon, mais ça ne change rien au gameplay.

Côté visuel, musique, son et technique, c’est la même chose que le premier, donc les mêmes points positifs et négatifs qu’à l’époque, les bruitages sont top, le reste est classique sans être horrible ni magnifique.