Nintendo vient de publier une nouvelle mise à jour pour la Switch et la Switch 2, faisant passer les deux consoles en version 21.0.1. Si le précédent firmware 21.0.0 avait introduit de nouvelles fonctionnalités, il avait aussi laissé derrière lui quelques bugs, et ce correctif vise justement à remettre de l’ordre.

Le point le plus important concerne les erreurs 2011-0301 et 2168-0002, qui pouvaient apparaître en boucle lors d’un transfert de données en communication locale depuis une Switch vers une Switch 2. La mise à jour précise que ce problème a été résolu, ce qui devrait sécuriser le processus pour ceux qui migrent vers le nouveau modèle.

La Switch 2 profite également d’un correctif ciblant un souci de reconnexion : après une sortie de veille ou la désactivation du mode avion, certaines manettes sans fil ou périphériques audio Bluetooth refusaient tout simplement de se reconnecter. Le firmware 21.0.1 s’attaque à ce bug et améliore la gestion de la connectivité sans fil.

Nintendo indique enfin des « améliorations générales de la stabilité du système », un passage obligé mais souvent révélateur d’optimisations discrètes destinées à fluidifier l’expérience globale.

À noter qu’après la mise à jour 21.0.0, certains jeux – dont Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante et Crypt of the NecroDancer – avaient été signalés comme rencontrant des problèmes sur Switch 2. Il faudra désormais attendre les premiers retours pour savoir si le firmware 21.0.1 règle également ces comportements anormaux.

