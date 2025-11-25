PopCap Studios a publié une mise à jour pour corriger les bugs et améliorer l’expérience de jeu de Plants vs. Zombies: Replanted. Lancé il y un peu moins d’un mois, le titre bénéficie aujourd’hui d’encore plus de fonctionnalités.

Découvrez les principales corrections apportées au jeu par l’équipe :

Audio dynamique

Steam Remote Play – Les utilisateurs de Steam peuvent désormais jouer ensemble à distance grâce au système intégré de la plateforme, ce qui favorise le travail d'équipe ou entraîne davantage de chaos, selon votre style de jeu

Options d'accessibilité – De nouvelles options d'accessibilité ont été ajoutées afin d'offrir une expérience de jardinage plus fluide aux joueur·se·s, notamment le mode contraste élevé , le mode vitesse réduite , la désactivation du tremblement de l'écran et l' aimant à soleils

Correction du mode hors ligne – Les joueur·se·s peuvent désormais jouer hors ligne sans aucun problème, quelle que soit leur console

Corrections concernant la sauvegarde, la progression et les succès – Des améliorations ont été apportées à la sauvegarde de la progression , à la gestion des succès et à l'ajout de fichiers de sauvegarde séparés dans certains mini-jeux pour les joueur·se·s, leur pisto-pois et leurs amis zombies

– Des améliorations ont été apportées à la , à la et à l’ajout de dans certains mini-jeux pour les joueur·se·s, leur pisto-pois et leurs amis zombies Mode plus difficile – Pour les joueur·se·s les plus féru·e·s de jardinage, PopCap a mis en place un mode de jeu encore plus difficile à maîtriser