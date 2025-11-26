Accueillez l’hiver avec de nouvelles récompenses saisonnières Ma CARRIÈRE et MyTEAM, tandis que NBA 2K26 : MyTEAM débarque sur mobile ce vendredi.

2K annonce le lancement de la Saison 3 de NBA® 2K26 et de NBA® 2K26 : MyTEAM Mobile ce vendredi 28 novembre.

La Saison 3 de NBA 2K26 apporte une nouvelle vague de récompenses festives, de contenu et de défis à travers Ma CARRIÈRE, MyTEAM et The W. Les joueurs auront la possibilité de se mettre en valeur sur le terrain ainsi qu’en dehors aux côtés de l’athlète vedette de la Saison 3, Cade Cunningham alias « MotorCade », alors que la course vers la fin de l’année 2025 commence. La bande son de la Saison 3 a été spécialement sélectionnée par PlaqueBoyMax, dont la musique « Yea Yea » figure à la fois dans le jeu et dans la bande annonce ci-dessous.

Les dernières mises à jour et récompenses comprennent :

Ma CARRIÈRE : Les joueurs auront la chance de plonger dans une saison sur le thème de l’hiver, remplie de contenu à débloquer dont le Jetpack au niveau 18 (Gen 9), le Jingle Beard au niveau 29, les quatre coloris du maillot de Basket ‘No Limit’ de Master P au niveau 36, le pack New Balance au niveau 37, la Mascotte Chill Ginger au niveau 39 et plus encore.

Prenez des vacances loin du froid sur la Sunset Beach remasterisée de NBA 2K16. Situé dans l’ombre d’un volcan imposant, il dispose d’un bassin aquatique de la taille d’un aquarium et d’une rivière paisible style resort. Idéal pour s’échauffer et démontrer ses talents. MyTEAM : L’échelle des récompenses de la Saison 3 débute par une carte Rubis Kyle Kuzma au niveau 1, puis évolue à OVR 91 et culmine avec une carte Galaxie Opale Anthony Edwards au niveau 40. Parmi les autres points forts, il y a un Jalen Duren Améthyste au niveau 10, un Kyrie Irving Diamant au niveau 20, un Coach Rick Carlisle Diamant au niveau 28, un Alonzo Mourning Diamant Rose au niveau 30 et une Paige Bueckers Opale Galaxie au niveau 35.

Les joueurs qui téléchargent et jouent au jeu recevront une carte MyTEAM Jalen Brunson Diamant Rose. Disponible sur iOS et Android, offre l’opportunité aux fans de collecter et de gérer leur Superstars préférées de la NBA et WNBA où qu’ils soient. Synchronisez vos progrès entre vos consoles et vos appareils mobiles, gagnez des REP MyTEAM et des XP de Saison où que vous vous trouviez. The W en ligne* : The W en ligne continue à offrir des récompenses saisonnières et hebdomadaires aux joueurs, dont des manches de bras et des ballons de basket sur le thème de l’hiver ainsi qu’une carte spéciale des Las Vegas Aces en l’honneur des champions en titre de la WNBA.

The W en ligne continue à offrir des récompenses saisonnières et hebdomadaires aux joueurs, dont des manches de bras et des ballons de basket sur le thème de l’hiver ainsi qu’une carte spéciale des Las Vegas Aces en l’honneur des champions en titre de la WNBA. Saison 3 Pro Pass et Hall of Fame Pass** : Les joueurs peuvent améliorer leurs récompenses avec le Saison 3 Pro Pass et Hall of Fame Pass, avec 40 niveaux supplémentaires de contenu NBA 2K26 à débloquer. Il comprend des récompenses automatiques comme l’armure Black Spiked, le casque Black Cyber, un Cade Cunningham Diamant Rose et le pack Saison 3 Pro Pass, et des récompenses premium telles que la chaîne et le maillot ‘No Limit’ au niveau 3, le masque de ski Crews et la Puffer Jacket au niveau 6 (Gen 9), ainsi que la Mascotte Ginger G.O.A.T au niveau 39.

Pour plus de détails sur la Saison 3 de NBA 2K26, consultez le dernier rapport de Courtside. NBA 2K26 est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch™ 2 et PC via Steam.