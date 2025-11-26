Digital Foundry a publié son verdict concernant Tomb Raider: Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, offrant un tour d’horizon précis de la résolution, des performances et des nombreux ajustements graphiques apportés à ces nouvelles versions. L’analyse met en lumière les différences par rapport à l’édition PS4, mais également à la version originale sortie sur PS3.

Des compromis visuels mesurés

Pour fonctionner sur les consoles Nintendo, cette édition adopte plusieurs concessions graphiques. Si certains éléments sont légèrement en retrait par rapport à la PS4 – et même parfois à la PS3 – d’autres aspects ont été améliorés.

Les textures, notamment, sont globalement plus nettes que sur PS3. Le feuillage a été réorganisé dans certaines zones de jungle, tandis que la colorimétrie a été retouchée pour donner un aspect différent à certains environnements.

En revanche, plusieurs éléments ont été réduits :

la densité du feuillage ,

, la qualité des ombres ,

, l’ occlusion ambiante ,

, certains effets de shading, notamment autour des arbres et même sur le modèle de Lara.

L’effet de cheveux TressFX, introduit sur PC et PS4, a complètement disparu. On observe aussi une légère réduction de la profondeur de champ dans les cinématiques, ainsi qu’une géométrie simplifiée sur certains objets et décors.

Certains effets présents sur PS3 – comme les gouttelettes de pluie sur les plantes ou l’effet de pluie en screen space – ne sont pas de retour dans cette version, tout comme ils étaient absents sur PS4.

Une résolution maîtrisée et des performances contrastées

Sur Nintendo Switch 2

La Switch 2 propose une expérience particulièrement fluide. Le jeu tourne en 1080p en mode docké, sans recours au scaling dynamique, et sans anti-crénelage temporel.

La performance est l’un des points les plus remarquables :

le jeu maintient 60 FPS de manière quasi parfaite ,

, seules quelques cinématiques provoquent de très légères baisses dans les 50 FPS.

De manière générale, cette version Switch 2 dépasse la PS4 en termes de stabilité du frame rate, malgré des graphismes un peu allégés.

Sur Nintendo Switch (modèle original)

Sur le modèle initial, le jeu se limite à :

un framerate de 30 FPS ,

, une résolution oscillant entre 864p et 900p en docké.

Sur cette console, l’ensemble des textures, effets et de la géométrie sont identiques à ceux de la Switch 2. En revanche, la qualité des ombres est encore diminuée, et quelques chutes du framerate se font sentir plus régulièrement, surtout lors des scènes chargées.

Les distances d’affichage du feuillage (LOD) sont également légèrement réduites par rapport à la Switch 2.

Face aux versions PS3 et PS4

Chose étonnante, la PS3 conserve certains avantages :

une meilleure couverture d’ombres par endroits,

par endroits, une géométrie un peu plus riche dans certaines scènes.

Toutefois, la Switch 2 se démarque grâce à des textures plus détaillées que sur PS3. Par rapport à la PS4, elle perd en richesse visuelle, mais compense par une fluidité nettement supérieure.