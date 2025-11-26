Préparez-vous à sauver, loger et réanimaliser les incroyables créatures de Two Point County !

Two Point Studios et SEGA Europe libèrent le côté sauvage de Two Point County avec Two Point Museum : Muzoo, le plus gros DLC à ce jour pour Two Point Museum, la simulation de musée à succès. La nouvelle extension sera disponible le 2 décembre sur Steam, Epic Games, Xbox et PlayStation. La sortie sur Nintendo Switch 2 est prévue pour 2026.

Pour ceux qui ont hâte de découvrir le monde animal de Two Point, le « Contenu gratuit d’essai » est disponible dès maintenant sur Steam, Epic Games, Xbox et PlayStation*, offrant un avant-goût du Muzoo avant la sortie du DLC complet le mois prochain.

Le « Contenu gratuit d’essai » permet aux joueurs de découvrir certaines parties de la nouvelle extension, dont un tout nouveau musée au Parc Derrièrdargent, la première étoile de la campagne Muzoo, de nouveaux experts animaliers, des décorations sur le thème de la faune et toute une sélection de peluches, livres, costumes et posters zoologiques pour la boutique de cadeaux !

Dans Two Point Museum: Muzoo, les joueurs seront amenés à sauver, élever et réhabiliter toute une ménagerie d’incroyables compagnons, de la girafe télescopique au chalescargot, en les guérissant de leurs maux avant de les relâcher. Concevez des habitats aussi naturels que possible, créez des expositions interactives inspirées par vos créatures et aidez la beauté (et parfois l’odeur) sauvage de la nature à toucher les cœurs de Two Point County. Que vous vous occupiez d’adorables bestioles ou d’animaux aux dents aiguisées, vous aurez besoin de compassion, de créativité et d’une bonne réserve de matériel d’entretien.

Ce que contient le DLC Two Point Museum – Muzoo

Un tout nouveau musée installé dans le magnifique Parc Derrièrdargent

Un nouveau type d’experts : les experts animaliers

Une nouvelle carte d’expédition : l’Archipel lointain

Plus de 40 spécimens zoologiques pour habitats et terrariums

Une toute nouvelle campagne de 5 étoiles à terminer.

De nouveaux objets adorables pour la boutique de cadeaux

Trois nouvelles expositions interactives

De nouveaux thèmes d’éléments et de décorations

Deux nouvelles salles dédiées aux animaux : l’habitat et les soins animaliers

Avec ses nouvelles installations, mécaniques de jeu et thèmes, Muzoo transforme votre musée en un refuge pour tous les amis des animaux, les écologistes et ceux qui ont toujours rêvé de donner une nouvelle vie à un zèbre !

Tout achat de Muzoo durant sa semaine de lancement profitera d’une réduction de 10 %*.

* Cette réduction est valable sur Steam, Epic Games, Xbox et PlayStation (réduction PlayStation réservée aux abonnés PS Plus uniquement)

* Le Contenu gratuit d’essai sera disponible sur Nintendo Switch 2 un peu plus tard cette année