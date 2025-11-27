Arc System Works Europe S.A.S. et TAITO CORPORATION ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui la sortie du jeu d’action et puzzle BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons sur PlayStation 5, PC Steam, et Nintendo Switch.

BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons contient le jeu de base mais également la version console du jeu Bubble Symphony, rassemblant les mondes et les personnages iconiques du développeur TAITO.

BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons est disponible en 2 éditions :

L’édition standard comprenant : Le jeu de base BUBBLE Symphony, jeu bonus inclu

L’édition Deluxe comprenant : Le contenu de l’édition standard La bande-son originale avec 25 pistes L’artbook digital avec plus de 100 pages de contenu



Synopsis et personnages

BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons marque la première grande évolution de la licence BUBBLE BOBBLE. Bub, le dragon cracheur de bulles, se lance dans une vaste aventure à travers des donjons étranges qui changent à chaque visite. Les joueurs devront utiliser leurs bulles pour vaincre leurs ennemis, se déplacer dessus et collecter des trésors. Ces trésors permettent de renforcer Bub, d’apprendre de nouvelles compétences et de progresser toujours plus loin dans les niveaux, jusqu’à explorer un immense château labyrinthique regorgeant de secrets.

L’histoire commence lorsque Bub se réveille dans un laboratoire mystérieux. Un personnage énigmatique nommé Dolcen apparaît et lui demande de retrouver les trésors enfouis dans les donjons et les châteaux. Curieux et avide d’aventure, Bub n’hésite pas une seconde avant de se lancer dans l’exploration de ces lieux inconnus. Parmi les personnages que les joueurs rencontreront dans BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons :

● Bub : un dragon cracheur de bulles passionné d’aventure, de fruits et de sucreries. Un jour, alors qu’il se promenait sur l’Île Arc-en-Ciel, il se retrouve soudainement transporté dans un mystérieux laboratoire.

● Don Dolcen : un personnage énigmatique et amateur de confiseries, ayant invoqué Bub depuis son propre monde. Il semble avoir un but bien précis, mais ses véritables motivations demeurent un mystère.

● Ammie : un robot conçu par Dolcen pour aider Bub à s’orienter durant ses aventures. Amicale et attentionnée, elle se révèle être un précieux soutien lorsque le danger se fait sentir.