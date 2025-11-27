Bloober Team revient sur Nintendo Switch 2 avec une annonce aussi inattendue que réjouissante : Layers of Fear: Final Masterpiece Edition débarque le 19 décembre 2025, regroupant l’ensemble de la saga dans une version complète, modernisée et pensée pour la nouvelle console de Nintendo. Après Silent Hill 2 et Cronos: The New Dawn, le studio polonais enchaîne avec une nouvelle proposition horrifique pour la machine.

Cette édition rassemble Layers of Fear, Layers of Fear 2, tous les DLC, ainsi que des chapitres inédits, le tout proposé à 39,99€ sur l’eShop. Une manière idéale de (re)découvrir la série, désormais optimisée pour les capacités techniques de la Switch 2.

La Final Masterpiece Edition bénéficie d’un travail de reconstruction notable :

HDR, ray tracing et éclairage dynamique viennent rehausser l'atmosphère déjà oppressante de la série.

Le jeu propose des commandes par mouvements ainsi que le support du tactile, renforçant l'immersion lors de l'exploration et des énigmes environnementales.

ainsi que , renforçant l’immersion lors de l’exploration et des énigmes environnementales. Le moteur retravaillé plonge encore plus profondément dans les environnements labyrinthiques et les illusions propres à la série.

Cette compilation met en scène les récits entremêlés de trois artistes — le Painter, l’Actor et le Writer — chacun obsédé par son œuvre au point d’en perdre pied. Les fondations restent celles qui ont fait la réputation de Layers of Fear :

une exploration narrative à la première personne,

des puzzles environnementaux,

, et un psychological horror constamment à la frontière du réel.

Le tout est sublimé par la bande-son glaçante d’Arek Reikowski, récompensé à plusieurs reprises pour ses compositions. Déjà annoncé pour cette année sur Switch 2, le titre dispose désormais d’une date fixe, d’un prix, et d’une première bande-annonce. Avec cette édition intégrale et techniquement modernisée, Bloober Team propose sans doute la manière la plus aboutie de plonger dans sa série fétiche.

