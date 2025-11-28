Nous arrivons sur la fin des offres du Black Friday, donc les promotions se terminent dimanche (inclus). Si un des jeux vous intéresse, n’hésitez pas avant qu’il soit trop tard ! Et si vous voyez notre article trop tardivement, rassurez-vous : dans un mois, les soldes de Noël vont inonder l’eShop et proposer de nouvelles promotions.

Sifu

9,99€ au lieu de 39,99€

Nous démarrons avec Sifu, qui affiche pour la première fois sur l’eShop le prix de 9,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 30 novembre (dimanche !).

Sifu est un excellent beat them all qui s’est imposé dans les années comme une référence pour les amateurs d’arts martiaux. Avec son gameplay exigeant, son histoire réussie et son bon portage sur Nintendo Switch (malgré des concessions), c’est un expérience très intéressante, surtout avec son nouveau prix ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Two Point Campus

5,99€ au lieu de 29,99€

Two Point Museum vient de sortir… Mais avant de craquer pour le nouveau titre, pourquoi ne pas essayer Two Point Campus, disponible sur l’eShop à 5;99€ au lieu de 29,99€ jusqu’à dimanche.

Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, Two Point Campus est un jeu de gestion très drôle qui nous place dans l’univers scolaire. Mission par mission, nous allons devoir atteindre les objectifs demandés pour créer une université rentable dans laquelle les élèves brillent ! Notre testeuse avait mis la note de 7,9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Unpacking

7,99€ au lieu de 19,99€

Changement de style avec Unpacking, disponible lui aussi jusqu’à dimanche. Il est en promotion sur l’eShop à 7,99€ au lieu de 19,99€.

Unpacking est la définition même du jeu cosy. Dans cette expérience un peu particulière, vous allez déballer les cartons de déménagement de votre personnage au fil des évènements qui dictent sa vie. C’est un must have pour ceux qui aiment les expériences cosy. Le prix de huit euros compense par ailleurs parfaitement la faible durée de vie de jeu. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Loop Hero

3,49€ au lieu de 14,99€

Loop Hero est disponible sur l’eShop au prix de 3,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’à dimanche (encore et toujours).

Loop Hero est un roguelite qui réussit à se démarquer du reste de la production vidéoludique. Dans ce jeu, vous devrez partir en expédition afin de récolter des ressources qui vous permettront de reconstruire votre village ! Le gameplay est original, la prise en main (notamment au tactile) parfaite, et si vous aimez le genre, ne passez pas à côté de ce jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Urbek City Builder

7,19€ au lieu de 17,99€

Nous terminons avec Urbek City Builder. Le jeu est (lui aussi jusqu’à dimanche) en promotion sur l’eShop à 7,19€ au lieu de 17,99€.

Urbek City Builder est, comme son nom l’indique, un city-builder. Le jeu est peut-être un peu ardu à prendre en main mais il propose une expérience complète au gameplay astucieux qui mettra vos talents de gestionnaire à l’épreuve. Notre testeuse avait mis la note de 7,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.