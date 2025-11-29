SEGA et RGG ont partagé de nouvelles informations sur leur prochain titre Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties qui sortira le 12 février 2026, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Steam.

Apprenez-en plus sur le quotidien de Kiryu à l’orphelinat du Morning Glory dans Yakuza Kiwami 3, sur les quêtes de Mine pour SKandale à étouffer dans Dark Ties, ainsi que d’autres éléments de gameplay. Vous trouverez un résumé de toutes ces informations ci-dessous, mais aussi ici.

Pour précommander Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties et vous tenir au courant des nouveautés, veuillez vous rendre sur le site Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties officiel.

Yakuza Kiwami 3

La vie au Morning Glory : passez du temps avec les enfants et devenez le meilleur papounet du monde !

Kiryu dirigeant désormais le Morning Glory, vous allez devoir vous occuper des orphelins qui y vivent. Ensemble, vous devrez cuisiner, jardiner, aider aux devoirs, pêcher et même attraper des insectes !

Vous pourrez rendre Kiryu plus fort en le faisant réaliser des tâches ménagères et interagir avec les enfants. En développant votre fibre paternelle, vous découvrirez une grande variété d’activités.

Les interactions quotidiennes avec les enfants débloqueront également des intrigues secondaires touchantes pour chacun d’entre eux. Découvrez une nouvelle facette de Kiryu, confronté aux espoirs et aux rêves des enfants.

Les moments en famille : passez du temps avec les enfants du Morning Glory pour débloquer leurs intrigues personnelles. Certains ont du mal à se faire des amis, d’autres s’inquiètent pour leur avenir et certains tombent même amoureux. En les aidant à surmonter leurs problèmes, Kiryu deviendra plus confiant dans son rôle de père. Rang de papounet : un rang qui reflète l’évolution de Kiryu dans son rôle de père au Morning Glory. Peu expérimenté au départ, Kiryu devra améliorer ses compétences ménagères et apprendre de nouvelles recettes, cuisiner les plats préférés des enfants pour débloquer de nouvelles histoires émouvantes du Morning Glory.



Mini-jeux du Morning Glory : accomplissez les corvées et amusez-vous avec les enfants grâce à des mini-jeux captivants. Essayez-vous à la couture pour réaliser des sacs et des pochettes, lancez-vous contre la montre dans des compétitions de chasse aux insectes et prenez part à bien d’autres activités dans votre quête pour devenir le meilleur papounet du monde. D’autres mini-jeux incluent la cuisine au Morning Glory, les devoirs, la pêche, le jeu Dragon Reversi et plus encore.



Magasin du Morning Glory : les produits, créations et autres objets obtenus en passant du temps avec les enfants peuvent être vendus contre de l’argent au magasin du Morning Glory. Utilisez cet argent pour meubler l’orphelinat, acheter de nouveaux ingrédients et améliorer la vie au Morning Glory !



Dark Ties

SKandale à étouffer : menez une large campagne RP dans la peau de Mine !

Incarnez Mine et aidez-le à redorer l’image de Kanda afin de faire grimper la réputation de celui-ci. Usez de votre intelligence et de vos connaissances pour résoudre diverses demandes et défis au nom de Kanda.

De nombreux citoyens de Kamurocho sont accablés par les difficultés et les aider vous permettra d’améliorer la réputation de Kanda. Vous rencontrerez aussi des gens confrontés à des problèmes beaucoup plus sérieux… Vous ne voudrez surtout pas manquer la façon dont Mine gère ces situations !

Votre progression dans SKandale à étouffer débloquera des verres de l’amitié, qui permettront d’approfondir votre relation avec Kanda.

Verres de l’amitié : alors que Mine travaille sans relâche pour améliorer la réputation de Kanda en ville, ce dernier décide de le récompenser. Il invite Mine dans un lieu très spécial : son bordel préféré. Mine, ne pouvant refuser le geste de son frère, décide donc de l’accompagner. Dans la salle d’attente, les deux hommes se mettent à discuter. Au fil de la conversation en apparence légère, Mine découvre des préoccupations insoupçonnées chez Kanda.



Quêtes de bonne action : d’après les plans de bonne action élaborés par Zenba, un subordonné de Kanda, Mine devra enquêter sur plusieurs incidents en ville. De nombreuses histoires vous attendent à la fin de chacune, certaines seront même teintées de tragédie. Découvrez comment Mine, connu pour son sang-froid, se retrouve à gérer les problèmes des citoyens de Kamurocho.



Aide aux démunis : apportez votre aide aux citoyens en détresse et améliorez ainsi la réputation de Kanda. Qu’il s’agisse de personnes harcelées par des voyous ou d’un homme qui n’arrive pas à arrêter d’éternuer, donnez tout ce que vous avez pour les aider !



Défi Skandale à étouffer : vous pouvez accomplir toutes sortes de défis afin de faire grimper la réputation de Kanda. Vous aurez l’occasion de débarrasser la rue des voyous dans des combats musclés ou de remporter gros avec des mini-jeux.



Rang de charisme : il représente la réputation de Kanda aux yeux du public. Reconnu dans un premier temps comme un « Moins que rien », les efforts de Mine pourront l’élever jusqu’au rang de « Dieu », transformant peut-être même sa personnalité au passage.