Two Point Museum se prépare à célébrer les fêtes grâce à sa mise à jour saisonnière d’hiver, attendue sur Nintendo Switch 2 avant Noël. Déjà disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, cette mise à jour apporte une avalanche de contenus festifs qui transforment l’expérience de jeu en véritable escapade enneigée. Entre nouveaux lieux à explorer, décorations givrées et tenues de saison, le jeu s’habille pour l’hiver et invite les joueurs à en faire autant.

Au programme, trois nouveaux Points d’intérêt ont fait leur apparition dans la Ceinture osseuse, au-dessus des Mines froides : un trio d’environnements gelés où la neige s’accumule et où les surprises ne manquent pas. Le premier arrêt mène au village magique de Gingerbread, un hameau apparu mystérieusement du jour au lendemain grâce à une magie culinaire typiquement festive. Cette zone réserve un panier rempli de nouvelles décorations et d’expositions inédites, avant de guider les joueurs vers les étendues glacées de Festive Fleeces et du Bauble Breach.

La mise à jour introduit également cinq nouvelles expositions, dont une installation interactive pensée pour apporter une dose supplémentaire de bonne humeur aux visiteurs. Côté personnalisation, les musées peuvent désormais s’habiller de nouveaux revêtements muraux, sols, objets décoratifs et éléments lumineux aux couleurs de la saison. Couronnes, casse-noisettes, tapis d’hiver, guirlandes scintillantes ou lampadaires polaires viennent enrichir les possibilités de mise en scène. Même le personnel peut rejoindre l’esprit de Noël grâce à deux nouvelles tenues : costume de Père Noël ou habit d’elfe — sauf au village de pain d’épice, où la tradition exige un style différent.

En parallèle, une mécanique subtile vient s’ajouter à l’ensemble : températures froides et objets bleu glacier pourraient révéler une surprise si la chaleur grimpe trop dans les galeries. Ce nouvel élément encourage les joueurs à maintenir une ambiance hivernale parfaitement contrôlée. La mise à jour d’hiver arrivera sur Nintendo Switch 2 dans le même temps que la mise à jour 7.0 et un aperçu du DLC Zooseum, offrant aux joueurs un dernier cadeau avant les fêtes.