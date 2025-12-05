Le légendaire Carmageddon fait son retour avec Rogue Shift, prévu sur Nintendo Switch 2 en début d’année 2026. Le jeu revisite l’esprit originel de la licence, mêlant chaos motorisé et combats brutaux, dans un univers post-apocalyptique transformé en roguelite.

L’histoire se déroule en 2050, dans un monde ravagé par la guerre et les catastrophes naturelles. Les survivants doivent affronter les Wasted, créatures monstrueuses issues de mutations provoquées par un complément alimentaire devenu toxique. Chaque nuit, ces hordes envahissent les rues, forçant l’humanité à se barricader. La seule échappatoire : participer au Carmageddon, des courses mortelles où le vainqueur gagne le droit de tenter le périlleux voyage vers le dernier spatioport.

Gameplay et contenu :

15 véhicules améliorables (FWD, RWD, AWD), chacun avec ses caractéristiques propres.

Combat motorisé brutal : percuter, pousser, booster et cogner les rivaux.

13 classes d'armes allant du fusil à pompe au railgun, toutes évolutives.

Plus de 80 perks pour créer des synergies dévastatrices.

Météo dynamique et cycle jour/nuit, influençant la conduite et les embuscades.

Événements d'élite et Boss : machines de guerre colossales, Enforcers corrompus et hordes de Wasted.

Modèle de dégâts visuels poussé : pare-brise, capot, portières et pare-chocs se déforment et se détachent.

La campagne roguelite propose des parcours générés aléatoirement, avec des objectifs variés et une difficulté croissante. Les joueurs doivent planifier leur itinéraire pour atteindre des boutiques où réparer leur véhicule, changer d’armes ou installer de nouveaux perks. Chaque run est unique grâce aux conditions météo et horaires changeants. Même après la destruction de votre voiture, un autre pilote prend le relais, dans une boucle roguelite typique. Les Beatcoins permettent de débloquer des bonus permanents et du contenu supplémentaire via le marché noir.

Les adversaires incluent gangs rivaux comme les Autoscum, maraudeurs imprévisibles et forces corrompues appelées Enforcers, qui imposent leurs règles brutales. Chaque zone est contrôlée par un Boss, qu’il faut vaincre pour progresser.

Les Wasted, créatures mutantes issues du MiVis, représentent une menace constante. Individuellement faibles, ils deviennent redoutables en hordes, capables de submerger et détruire un véhicule. Les Spécial Wasted, supermutations encore plus dangereuses, ajoutent des attaques explosives ou à distance. Le joueur devra finalement affronter une abomination ultime, gardienne du seul passage vers la liberté.

Avec Rogue Shift, Carmageddon conserve son ADN de chaos motorisé tout en l’adaptant à une nouvelle génération de joueurs, offrant une expérience roguelite brutale et imprévisible.

