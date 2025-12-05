Good Smile Company et IzanagiGames ont annoncé que Tsukasa Masuko, compositeur reconnu pour son travail sur la série Megami Tensei, rejoint l’équipe musicale de Dark Auction. Il travaillera aux côtés de Yuko Komiyama, connue pour ses compositions sur Monster Hunter, ainsi que du groupe de jazz déjà annoncé.

Un nouveau trailer spécial a été mis en ligne, offrant un aperçu des éléments clés du jeu. On y découvre des scènes inédites de l’histoire, des segments d’exploration libre permettant aux joueurs d’enquêter à leur rythme, ainsi que les séquences d’enchères qui constituent le cœur de la narration. Cette vidéo met en lumière l’ambiance et les mécaniques principales de Dark Auction.

La carrière de Tsukasa Masuko débute en 1982 chez Teacan, avant de devenir membre fondateur d’Atlus en 1986. Depuis 1989, il officie comme compositeur indépendant, avec des œuvres notables telles que Star Force, Bonjacks, la série Megami Tensei, Magical Vacation, Super Smash Bros. Brawl ou encore Caligula. Yuko Komiyama, quant à elle, a travaillé chez Capcom sur des titres comme Monster Hunter: World / Iceborne, Mega Man X, et a signé des arrangements pour Kingdom Hearts III et Final Fantasy Pixel Remaster.

Une démo gratuite de Dark Auction est désormais disponible sur Steam, permettant aux joueurs de découvrir un premier aperçu du jeu.

À propos de Dark Auction

Ce jeu d’aventure mystérieuse est écrit par Rika Suzuki (Another Code, Hotel Dusk: Room 215), avec des designs de personnages réalisés par Kohske, auteur du manga Gangsta.. La sortie est prévue le 29 janvier 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam.

L’histoire se déroule en 1981, quelque part en Europe. Le jeune Noah Crawford, 18 ans, vit avec son père Leonardo, écrivain raté obsédé par les recherches autour de “Dictator X”. Lorsque Leonardo disparaît après avoir assisté à une mystérieuse vente aux enchères dans un château ancien, Noah part à sa recherche et se retrouve piégé dans l’événement. Invité par un énigmatique commissaire-priseur, il doit participer à l’enchère aux côtés d’autres invités, chacun avec ses secrets.

Le casting vocal inclut Kengo Kawanishi (Noah), Rikiya Koyama (Leonard), Daisuke Namikawa (Edgar Schulz), Nobunaga Shimazaki (Christoph Treheim von Berg), Shunsuke Takeuchi (Otto Klein), Maaya Uchida (Karla Becker), Yui Ishikawa (Lorraine Klopp), Akira Ishida (Hell) et Show Hayami (Auctioneer).