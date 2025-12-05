NIS America a confirmé la date de sortie de Etrange Overlord sur Nintendo Switch : le jeu arrivera en Amérique du Nord et en Europe le 26 mars 2026, en simultané avec le lancement japonais.

Ce nouvel action-RPG musical signé Sohei Niikawa (créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure) raconte l’histoire d’Étrange von Rosenburg, fille du duc, faussement accusée d’avoir assassiné le roi. Rapidement exécutée, elle se retrouve en enfer… et décide d’en prendre le contrôle. Le jeu mêle humour, action frénétique et séquences musicales dans une aventure haute en couleur.

Le gameplay repose sur un système de “revolving lane”, où objets, bonus et personnages circulent autour de la carte. Les joueurs peuvent affronter des stages dynamiques en solo ou en multijoueur (2 à 4 joueurs). Étrange, passionnée de sucreries, peut satisfaire son appétit pour obtenir des buffs temporaires et des bonus. Les personnages, dessinés par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka, enrichissent un univers visuellement marquant.

Caractéristiques principales :

Une armée de subordonnés : recrutez une galerie de personnages hauts en couleur venus des quatre coins de l’enfer.

: recrutez une galerie de personnages hauts en couleur venus des quatre coins de l’enfer. Revolving Lane : un système unique où objets et personnages tournent autour du champ de bataille, ajoutant une dimension stratégique aux combats.

: un système unique où objets et personnages tournent autour du champ de bataille, ajoutant une dimension stratégique aux combats. Multijoueur : jusqu’à quatre joueurs peuvent profiter de l’action frénétique ensemble.

: jusqu’à quatre joueurs peuvent profiter de l’action frénétique ensemble. Une vie après la mort pleine de musique et de rires : suivez Étrange dans une aventure où humour, cœur et numéros musicaux s’entremêlent.

Une édition limitée est disponible en précommande au prix de 89,99 $, incluant :

Etrange Overlord Deluxe Edition

Collector’s Box

Art Book Art of Étrange: From Hell to Heaven

Bande-son originale Étrange Encore

Acrylic Stand Conductor of Chaos

Sticker Sheet Stuck in Hell

Enfin, Sohei Niikawa animera un AMA (Ask Me Anything) sur Reddit (r/JRPG) le 5 décembre à 16h PT, offrant aux fans l’occasion de poser leurs questions directement au créateur.