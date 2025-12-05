Suite au championnat du monde de Rocket League 2025 à Lyon-Décines, la saison 21 de Rocket League se déroulera à Paris à partir du 10 décembre ! Les joueurs pourront foncer dans la nouvelle arène Parc de Paris à bord de l’un des trois châssis de voiture du Rocket Pass Premium de cette saison, qui débloque automatiquement la Corlay (qui utilisera la hitbox de l’Octane) à l’achat.
Dans la saison 21, ne manquez pas :
- Le tout nouveau mode Heatseeker classé : accomplissez les quêtes Heatseeker classées pour débloquer divers objets ainsi que le Fire Eye Topper du 10 au 17 décembre.
- De nouveaux objets dans le Rocket Pass Premium inspirés des Daft Punk : débloquez les Accessoires TB3 et GM08 pour attacher l’un des casques du duo français à vos voitures, et n’oubliez pas l’hymne de joueur « Instant Crush » de Julian Casablancas.
- Les créateurs français sont à l’honneur : l’artiste français Mr Brainwash et l’artiste franco-colombien Chanoir ont conçu des stickers gratuits dans le Rocket Pass ainsi que certaines des œuvres d’art qui décorent l’arène Parc de Paris !
De plus, rendez hommage à Kaydop, triple vainqueur du Rocket League Championship Series, membre de la communauté française et créateur de contenus. Obtenez le titre de joueur Shot Like The Dop, disponible gratuitement dans la boutique du 10 au 17 décembre.
- Récapitulatif Rocket : les joueurs peuvent démarrer la saison 21 en analysant leurs propres statistiques de la saison 20.
