Traveler’s Refrain, développé par Red Essance Games et publié via indie.io, fera ses débuts sur Nintendo Switch le 11 décembre 2025. Après un lancement sur PC via Steam plus tôt cette année, où il a reçu des retours positifs pour ses visuels, ses mécaniques et sa narration, le jeu s’apprête à séduire un public plus large sur console.

Ce action-RPG peint à la main et infusé de musique plonge les joueurs dans la peau de Traveler, un musicien solitaire en quête d’un amour perdu. Armé d’un bouzouki enchanté, il affronte des créatures corrompues, résout des énigmes cryptiques et dévoile des secrets enfouis sous des siècles de mythes et de machines. Le système de combat mêle maîtrise des armes de mêlée et incantations musicales, récompensant la précision et la créativité dans des combos mêlant acier et mélodie.

Caractéristiques principales :