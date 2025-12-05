Traveler’s Refrain, développé par Red Essance Games et publié via indie.io, fera ses débuts sur Nintendo Switch le 11 décembre 2025. Après un lancement sur PC via Steam plus tôt cette année, où il a reçu des retours positifs pour ses visuels, ses mécaniques et sa narration, le jeu s’apprête à séduire un public plus large sur console.
Ce action-RPG peint à la main et infusé de musique plonge les joueurs dans la peau de Traveler, un musicien solitaire en quête d’un amour perdu. Armé d’un bouzouki enchanté, il affronte des créatures corrompues, résout des énigmes cryptiques et dévoile des secrets enfouis sous des siècles de mythes et de machines. Le système de combat mêle maîtrise des armes de mêlée et incantations musicales, récompensant la précision et la créativité dans des combos mêlant acier et mélodie.
Caractéristiques principales :
- Exploration de donjons inspirée des classiques : des chambres remplies de puzzles, des outils débloquant de nouveaux chemins et des affrontements de boss en plusieurs phases, rappelant l’esprit des donjons façon Zelda.
- Un monde façonné par la musique : les joueurs influencent la bande-son dynamique en choisissant des “moods” musicaux qui évoluent avec l’histoire. Les décisions, même mineures, modifient la musique et le destin des personnages.
- Direction artistique et doublage soignés : visuels peints à la main et casting vocal de qualité. L’artiste multi-genre Essenger incarne Traveler et signe un morceau original. Il est rejoint par Lee McKinney (Born of Osiris), Andy Cizek (Monuments) et Lexi Norton (Echos) dans des rôles clés.
- Système de Song-Casting : l’instrument magique de Traveler permet de lancer des sorts musicaux dévastateurs, combinables avec des armes élémentaires pour créer des combos puissants.
- Forêt ancienne interdite : un environnement rempli de mystères et de ruines où les sorts musicaux peuvent altérer le décor et résoudre des énigmes.
- Personnalisation de la bande-son : les choix du joueur définissent l’évolution musicale, créant une expérience unique.
- Améliorations modernes : interface revisitée, mécaniques fluides et une narration interactive où chaque décision influence la relation avec les compagnons et le destin du monde.
