Le jeu de pêche incrémental Cast n Chill sera disponible la semaine prochaine sur l’eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2 au prix de 14,79 €. Les joueurs possédant déjà la version Switch bénéficieront d’un patch gratuit pour la mise à jour vers Switch 2.

Un jeu de pêche relaxant et évolutif

Cast n Chill invite les joueurs à explorer lacs, fleuves et océans à leur rythme. Le principe est simple : attraper des poissons, les vendre pour réaliser un bénéfice, puis améliorer son équipement afin de viser des espèces plus rares.

Exploration et modes de jeu

16 lieux à découvrir pour varier les plaisirs de la pêche.

à découvrir pour varier les plaisirs de la pêche. Mode actif : lancez la ligne et ramenez vos prises rapidement pour accélérer la production.

: lancez la ligne et ramenez vos prises rapidement pour accélérer la production. Mode passif : laissez le jeu tourner et revenez plus tard pour découvrir vos captures.

Collection et légendes

50 espèces de poissons ordinaires, rares et légendaires en eau douce et salée.

de poissons ordinaires, rares et légendaires en eau douce et salée. 16 poissons légendaires à traquer, évoqués dans les rumeurs du magasin de Rusty.

Multijoueur et compagnons

Mode coopératif : invitez un ami pour partager une session de pêche, que ce soit pour se détendre ou tester vos talents.

: invitez un ami pour partager une session de pêche, que ce soit pour se détendre ou tester vos talents. Compagnon animal : votre fidèle compagnon à quatre pattes vous accompagne au bord de l’eau, prêt à repérer les poissons… et à réclamer sa part.

Switch 2 Edition