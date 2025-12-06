Le jeu de pêche incrémental Cast n Chill sera disponible la semaine prochaine sur l’eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2 au prix de 14,79 €. Les joueurs possédant déjà la version Switch bénéficieront d’un patch gratuit pour la mise à jour vers Switch 2.
Un jeu de pêche relaxant et évolutif
Cast n Chill invite les joueurs à explorer lacs, fleuves et océans à leur rythme. Le principe est simple : attraper des poissons, les vendre pour réaliser un bénéfice, puis améliorer son équipement afin de viser des espèces plus rares.
Exploration et modes de jeu
- 16 lieux à découvrir pour varier les plaisirs de la pêche.
- Mode actif : lancez la ligne et ramenez vos prises rapidement pour accélérer la production.
- Mode passif : laissez le jeu tourner et revenez plus tard pour découvrir vos captures.
Collection et légendes
- 50 espèces de poissons ordinaires, rares et légendaires en eau douce et salée.
- 16 poissons légendaires à traquer, évoqués dans les rumeurs du magasin de Rusty.
Multijoueur et compagnons
- Mode coopératif : invitez un ami pour partager une session de pêche, que ce soit pour se détendre ou tester vos talents.
- Compagnon animal : votre fidèle compagnon à quatre pattes vous accompagne au bord de l’eau, prêt à repérer les poissons… et à réclamer sa part.
Switch 2 Edition
- Performances améliorées : 120 FPS en 1080p, en mode portable comme en TV.
- Effets visuels optimisés pour une expérience plus fluide et immersive.
Laisser un commentaire